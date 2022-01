Britney Spears vuelve a enviar un mensaje a su hermana y ésta responde: "Llámame"

Este viernes, la cantante Britney Spears arremetió contra su hermana menor, Jamie Lynn, después de que esta hiciera una intervención en televisión en la que dijo que Britney estaba "fuera de control", al tiempo que anunció unas memorias.

Ahora, apenas unas horas después de ese choque, la cantante de Louisiana ha vuelto a dedicar un largo mensaje a su hermana, que esta vez sí ha respondido pidiendo un encuentro entre ambas para enterrar el hacha de guerra.

En su nuevo mensaje, Britney le dice a su hermana: "Lo que papá me hizo ni siquiera se lo hacen a los criminales... ¡así que que te sientas y actúes completamente al margen de lo que me sucedió es una locura para mí!".

"Se supone que debemos cuidarnos la una a la otra... ¡pero lo que estás diciendo realmente me confunde! ¡Todo lo que sé es que te amo incondicionalmente!", dijo Britney Spears, que añadió "dices que me amas… ¡pero tu lealtad sigue estando con las personas que más me hacen daño!".

"Di lo que quieras decir, solo sé que conozco tu verdadero corazón más que nadie. ¡Es tu vida y te mereces una vida hermosa! ¡Desearía poder hacer lo que estás haciendo y dando entrevistas! Me da miedo todo eso... Te admiro por ser fuerte... solo sé que te amo y creo que eso ya lo sabes más que nada!", escribió la intérprete de Baby One More Time.

Según el portal TMZ, Jamie Lynn ha respondido a su hermana pidiéndole a su que la llame y que deje de airear sus diferencias tan públicamente.