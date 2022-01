Antonio David habla por primera vez ante las cámaras sobre Marta Riesco: "Tengo derecho a rehacer mi vida"

Antonio David y Marta Riesco han confirmado esta semana que han comenzado una nueva relación, compartiendo su vida en la casa que la periodista alquiló en pasado verano en Madrid.

Desde que anunciara su ruptura con Olga Moreno a finales del año pasado no había vuelto a hablar para las cámaras de televisión, hasta este sábado que ha decidido hacerlo para Viva la vida.

Su falta de apoyo con su hija Rocío Flores y la que fue su mujer, Olga Moreno, han desatado todo tipo de críticas hacia Antonio David, incluidas las de Gloria Camila y Rosa Benito.

Por ello, este sábado ha querido pronunciarse también en este sentido y mandarles un cariñoso mensaje que zanjaba la polémica. "Pido que se respeten a las mujeres que me rodean que son todas fantásticas y estoy súper orgulloso de todas. Que me disparen a mí, que me ataquen a mí, pero que no ataquen a terceras personas", ha manifestado.

Ha querido profundizar acerca de los motivos por los que no se había pronunciado hasta ahora, exceptuando un comunicado que envío a la prensa el miércoles. "No estoy desaparecido ni mucho menos, estoy con mis hijos en casa que están malos y llevamos ahí una semana", confiesa.

También se ha manifestado sobre los motivos de la supuesta discusión con Marta Riesco, negando la información. "No voy a hacer ninguna exclusiva, no voy a comercializar con esto, ya dije hace meses que no iba a hablar de mi vida. Las personas también tienen derecho a cambiar y yo creo que voy a mantenerme en esta línea", asegura.

"En lo que no voy a participar es en la difamación, en las calumnias, en las injurias, y en intentar ahora que el siguiente paso sea enfrentarme a mi familia. Me parece súper injusto todo esto, es un gesto bastante ruin", declara.

"Llevo tres meses separado y creo que también tengo derecho a rehacer mi vida y estar bien y ser feliz. Ha sido un año de verdad muy difícil para mí y para los míos, me encuentro en un momento donde quiero estar bien", expresa, visiblemente emocionado.

Para terminar, revela cómo se lleva con su exmujer después de separarse. "Mi relación con Olga está bien porque llevamos mucho tiempo intentando mantener una relación cordial. Intento hacerlo de la mejor manera posible. Somos una familia y vamos a seguir siéndolo", concluye.