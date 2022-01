Jorge Javier frena en seco la declaración de amor de Lolita a Can Yaman en el 'Deluxe': "Al enemigo, ni agua"

Este sábado 15 de enero, Telecinco emitió Sábado Deluxe en su prime time. En esta entrega contó con una de sus invitadas más recurrentes, Lolita, que ofreció una entrevista muy cómica y con muchas alusiones a su familia y al pasado, como acostumbra.

Pero la hija de la faraona, que protagonizará una de las próximas entregas de Planeta Calleja en Cuatro, también habló del presente, de lo ilusionada que está ante la maternidad de Elena Furiase, de que tanto el amor como el sexo han pasado a darle pereza y de que le apasiona el actor Can Yaman.

"Oye cuidado, aquí las series turcas no se nombran. Allí empezó el mal. Al enemigo ni agua", dijo Jorge Javier Vázquez ante la mención del intérprete. El presentador censuró el comentario de la artista sin saber que algunas producciones en las que participa Yamán se emiten en Divinity, algo que le recordó Lydia Lozano.

"De enemigo nada, que me dan de comer todo el año", apuntó Lolita, en alusión a su trabajo como jurado en Tu cara me suena. "Nosotros con Turquía no queremos tener absolutamente nada", insistió el presentador en una clara alusión a las telenovelas turcas de Antena 3, una de las principales piedras en el zapato que se encuentra Telecinco para superar al "enemigo" en audiencias.

Jorge Javier VS las series turcas de Antena 3 #lolitadeluxe pic.twitter.com/Zyx62Tezae — Diego 🧸 (@diegobferrandez) January 15, 2022

Eso sí, la también actriz tuvo palabras bonitas sobre uno de los formatos estrella de Telecinco, La isla de las tentaciones. Así, dijo en varias ocasiones que deberían de hacer una versión senior y contar con ella como tentadora: "Vamos Charo Vega, Isabel Pantoja y yo", bromeó.