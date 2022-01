Tu horóscopo diario: domingo 16 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 16 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Esos temas económicos que tienen que ver con la familia, pueden esperar un poco, así que no te precipites ni seas impaciente para ponerlos encima de la mesa porque tendrás tiempo de sobra más adelante. Será más favorable para ti.

Tauro

Echar cuentas no te vendrá mal hoy, y verás que quizá has exagerado los gastos y te has dejado llevar por la euforia y por pensar que no importa nada ese gasto, No es así, reconduce esa situación que puede ser más peligrosa de lo que crees.

Géminis

Cáncer

Te conviene aprovechar el día para preparar esa importante cita profesional de mañana. Estudia a fondo las distintas opciones que vas a plantear porque supondrán cambios drásticos en tu carrera. Debes confiar en tus posibilidades, pero con bases sólidas.

Leo

Un poco de distracción no te viene mal hoy y te trae, además, descanso y relajación, algo que te conviene mucho para reequilibrar tu mente y tus emociones. Deja que nada te importe demasiado hoy, al fin y al cabo, te mereces ese respiro mucho.

Virgo

El ejercicio te sentará bien porque necesitas estirar los músculos y recolocar algunas partes de tu cuerpo que están siendo más castigadas por ciertas posturas derivadas del trabajo. Ahora toca cuidar más todo ese aspecto, tenlo en cuenta.

Libra

Probablemente te cuesta aceptar las críticas de los demás, pero, al menos esta vez, deberías escucharlas porque en una de ellas hay una gran verdad que te puede hacer un favor, aunque no lo creas. Recapacita y mira a ver qué cosas puedes mejorar de ti.

Escorpio

Hoy tendrás la necesidad de experimentar, de descubrir cosas nuevas y vivir nuevas sensaciones y lo vas a conseguir plenamente. Aprovéchate de ese espíritu aventurero para poner en práctica esa actividad que te apetece tanto y que te divertirá mucho.

Sagitario

Harás lo que puedas, incluso mentir, si no te apetece una reunión familiar ya que ha habido algún pequeño problema no hace muchos días. En cualquier caso, la excusa que vas a poner no está lejos de la verdad y es por tus otras responsabilidades.

Capricornio

Vuelves a echar cuentas, pero ahora no te salen como antes porque estás teniendo más gastos y no te atreves a plantear a tu pareja que ciertas cosas hay que cambiarlas. Pero es necesario que lo hagas cuanto antes o te encontrarás con un problema.

Acuario

No entres en un bucle de desconfianza con tu pareja por unos simples comentarios en redes sociales. Tu también te permites diversos juegos a veces y eso no significa nada. Mide las cosas con el mismo rasero para todo el mundo.

Piscis

Dosifica la energía y no la malgastes, ya que físicamente te puede pasar demasiada factura antes de tiempo. Si has vuelto a una rutina de ejercicios, hazlo con calma y paulatinamente, no quieras llegar a lo más alto el primer día.