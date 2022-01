El duro ataque de Marta López a Marta Riesco en 'Sálvame'

Marta López, la amigo más fiel de Olga Moreno en los platós de televisión, ha criticado la manera en que Antonio David está llevando su separación de la que fue su mujer durante 20 años.

Pese a asegurar que se lleva bien con Marta Riesco, no ha dudado en atacarla la primera vez que le daban la palabra este viernes en Sálvame y le felicitaban por su reciente 48 cumpleaños.

"Me ha llamado mucho la curiosidad. Ayer viendo la entrevista en Ya son las ocho le preguntaron por la edad y dijo 32", empezó relatando Marta López.

Sin embargo, la colaboradora de Sálvame hizo su propia investigación analizando su cuenta de Instagram y llegando hasta la tarta de cumpleaños que desveló que mentía.

"El 6 de abril de 2020 cumplió 33. Se ha equivocado en la edad o quiere engañarnos, ¿pero cómo nos puede engañar en esto?", expresó.

"Viva la sororidad", le criticó irónicamente Kiko Matamoros, sumándose a los comentarios negativos que le hicieron el resto de sus compañeros por lanzarle ese dardo a la nueva novia de Antonio David.

"Es una chica muy joven, muy guapa, está bien, no parece mayor y no creo que tenga que andar quitándose años. No lo entiendo, si miente en esa tontería...", concluyó.