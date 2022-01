Julián Muñoz desvela cómo empezó su relación con Isabel Pantoja: "Me obnubiló"

Isabel Pantoja y Julián Muñoz se conocieron en 1990, cuando la artista fue a Marbella a un concierto y fue él quien le regaló un ramo de flores en representación del ayuntamiento. En 1998, volverían a coincidir por los mismos motivos profesionales.

"La historia nuestra de amor pasó mucho después. Todo surge por culpa de Luis Gallardón, él es el culpable, porque nombra imagen de Madrid a Ana Belén y yo en la campaña dije que era una idea cojonuda", reconoce en su docuserie en Telecinco y decidió que él nombraría a Isabel Pantoja.

Así fue como consiguió el teléfono de la cantante para hablar sobre esta iniciativa. "Se me podría haber caído el teléfono y no haber hablado nunca", se arrepiente. "En ningún momento se habló de contrato" ni de las cantidad de dinero que la oposición aseguraba que había pagado el Ayuntamiento de Marbella por aquella promoción.

"Ya empezó un poquito el roneito, los hombres somos así de tontos, somos la parte débil del ser humano. Y así fue viniendo", relata. Debido al escándalo, decide que en vez de que fuera imagen de Marbella, fue a levantar la bandera el día de Andalucía, momento en el que él reconoce que ya "había conexión".

Mayte Zaldívar junto a Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Korpa

Un mes después, decidió que un avión de Air Europa llevase el nombre de Marbella y la madrina del evento fuera Isabel Pantoja. "Nunca cobró una peseta", aseguró.

Imagen de archivo de Isabel Pantoja y Julián Muñoz. GTRES

En el Fitur de 2003, promocionando la ciudad de Marbella, volvieron a coincidir. Fue entonces cuando Isabel le expresó que quería comprarse un apartamento en Guadalpín, y el político movió a sus contactos y logró un descuento muy importante en el precio.

A partir de entonces, empezaron a verse a escondidas. "La primera vez que yo me acosté con Isabel Pantoja fue en Guadalpín y a partir de ahí siempre que tenía un huequecito me iba yo a Cantora si estaba allí", asegura.

Isabel confesó que se había enamorado de un hombre que le hacía muchos regalos durante su declaración judicial. Julián Muñoz ha desmentido esto, asegurando que solo "la regalé un Mercedes de dos plazas, descapotable".

En marzo de 2003, hicieron una rueda de prensa Maite Zaldívar y él para desmentir su relación con Isabel Pantoja y que iba a separarse de su mujer, asegurando que eran "amigos". "Tuve muy poca vergüenza haciendo esa rueda de prensa. Quería estar con Isabel Pantoja, pero no me quería separar de Maite", desvela.

"Estuvimos prácticamente casi un año intentando ocultar que existía una relación. La prensa estaba todo el rato con nosotros y se ponía muy nerviosa", confiesa.

Reconoció que pocas semanas después la cantante iba a irse de gira a América, pero él insistió en que no lo hiciera y le pagó el dinero que iba a ganar. "Yo se lo doy, dile que no se vaya", le dijo a alguien del entorno de la artista. "No fue mucho dinero, cobraba 30.000 euros por gala, espero que fuera verdad, lo mismo no era verdad que se iba a ir a América y me sacaron el dinero, que todo entra dentro de lo posible".

En cuestión de meses, se separó de Maite Zaldívar y comenzó su relación con la tonadillera. "El corazón no se controla", expresa. "No me dio tiempo en conocer bien a Isabel Pantoja, me obnubiló".