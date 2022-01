Tu horóscopo diario: sábado 15 de enero de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 15 de enero de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Todo lo que hoy pongas en marcha, incluso si son asuntos domésticos, te va a salir bastante bien y no tendrás obstáculos para llegar a lo que hoy te has propuesto. Por la noche puedes estar en muy buena compañía si te empeñas en ello.

Tauro

Hoy podrías reencontrarte con una antigua pareja que fue muy importante en tu vida. Sus consejos te servirán de ayuda, pero no te confundas, donde hubo fuego no siempre quedan cenizas.

Géminis

Procura dejar la mañana para organizar esos asuntos domésticos que no te apetecen mucho, pero que debes hacer ya que ordenar ciertas cosas va a contribuir a que te sientas mejor y que mentalmente también te ordenes. Ahora lo necesitas bastante.

Cáncer

Las indiscreciones pueden pagarse caras. Si alguien te escucha una conversación privada, puede aprovecharse de esa información para fines que no son nada beneficiosos para ti y que te pueden poner en un compromiso. Ten cuidado.

Leo

No vas a participar en un tema en el que no estás de acuerdo, y eso es coherente con lo que piensas, aunque quizá si se trata de un grupo de amigos, alguien ponga mala cara y te lo recrimine. Explica tu postura y procura que quede muy clara.

Virgo

Insistir en el mismo tema no te conviene hoy y menos si es algo que quieres remarcar a un hijo o a la pareja. Puedes ser demasiado insistente y eso hará que procuran evitarte o incluso provoques una contestación poco agradable, ojo.

Libra

Un día muy tranquilo en el que te llega una corriente de simpatía y alguien te va a echar una mano para algo que no te gusta mucho hacer. Agradece todo eso, porque realmente te va a venir muy bien para dedicarte a lo que te apetece por la noche.

Escorpio

Hoy corres el riesgo de ser demasiado competitiva o competitivo y es muy difícil seguir tu ritmo. Puede que eso te genere demasiados enemigos por el camino, así que ten especial cuidado con tus actos. Levantarás muchas envidias y poca comprensión.

Sagitario

No te pongas de mal humor si la tecnología hoy no te favorece y sientes que se pone en tu contra. Quizá lo mejor es que le pidas ayuda a un amigo que sabe más que ti y así soluciones algo que realmente no es tan complicado, pero que te lo parece.

Capricornio

Necesitas el impulso necesario para salir de tu zona de confort y empezar a arriesgar. Y eso debes gestionarlo sin ayuda de nadie porque parte de tu voluntad interna, aunque es cierto que no te vendrán mal unos buenos consejos.

Acuario

Intentas escuchar algo que no es de tu incumbencia para saber la verdad sobre un asunto, pero esa curiosidad te puede traer malas consecuencias, porque no sería raro que confundieras la verdad con lo que te gustaría que fuera la verdad. Cuidado.

Piscis

Aún estás pensando en lo bien que lo pasaste ayer y eso es bueno porque podrás revivirlo de alguna manera. Pero no caigas en la trampa de pensar en las razones de por qué no puede ser siempre de la misma manera. Cada momento es único, recuérdalo.