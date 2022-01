Díaz sitúa la fiscalidad como uno de los pilares de su plataforma y carga contra la "deserción fiscal" de los "hiperricos"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, aún no ha fijado una fecha concreta para lanzar su "proceso de escucha" que podría desembocar en una candidatura a las elecciones generales. Pero, poco a poco, va desgranando algunas de las claves de esta plataforma, y la política fiscal será una de ellas, como señaló este viernes en la charla sobre desigualdad que compartió con el economista francés Thomas Piketty. Un evento en el que Díaz, más contundente que de costumbre, cargó contra la "deserción fiscal" de los "hiperricos" y se mostró partidaria de una reforma fiscal para garantizar que los más acaudalados pagan lo que deben.

Así lo planteó la vicepresidenta en un acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, al que acudieron como público alrededor de dos centenares de personas mientras decenas más se quedaban fuera por falta de aforo. El evento, en formato de charla, giró en torno al último libro de Piketty, Una breve historia de la igualdad, un compendio de sus ideas fundamentales. Y en él, Díaz dejó entrever su intención de "configurar un proyecto político y social" en el que la transformación del sistema impositivo será un pilar de primer orden.

"No hay nada que interceda más en la vida de los seres humanos que los impuestos, no hay proceso ni proyecto social de igualación y emancipación sin progresividad fiscal y sin un Estado social fuerte" y, en definitiva, "no hay igualdad sin impuestos", declaró la vicepresidenta del Gobierno. Díaz se mostró partidaria de poner en marcha un discurso "pedagógico" a este respecto, y rechazó el "marco" de la derecha por el cual se habla de si los impuestos se suben o se bajan. "La cuestión no es subir los impuestos, sino quién los paga", resumió la dirigente.

En este sentido, Díaz lamentó que tanto en España como en el resto de Europa "la legislación tributaria está pensada para una realidad económica del siglo XX", lo cual facilita que los "hiperricos" y las "grandes corporaciones", quienes "no necesitan el Estado social", eludan el pago de impuestos de manera, en muchas ocasiones, legal. "¿Alguien comprende por qué las socimis tienen un tipo impositivo de 0%? ¿Por qué?", ejemplificó la vicepresidenta, que denunció, también a modo de ejemplo, que en 2019 las grandes empresas tecnológicas, todas juntas, únicamente pagaron en España 30 millones de euros en concepto de impuesto de sociedades.

"No hay nada más injusto y menos democrático que decirle a los ciudadanos que quienes soportan la sanidad, la educación, la dependencia, los cuidados" son únicamente "los trabajadores", planteó igualmente Díaz, que lamentó que "las fuerzas de izquierdas" tengan "miedo de hablar" de impuestos. "¿Cómo es posible que, desde el año 79 hasta hoy, los tipos máximos del impuesto de la renta en España hayan pasado del 65,5% al 45%?", se preguntó la vicepresidenta, que insistió en que el Estado "necesita ingresos para que nuestros hijos tengan escuelas o sanidad pública de calidad".

Para Díaz, esta reforma fiscal debe formar parte de un proyecto político que propugne que "la intervención pública no solo tiene que darse en tiempos de crisis", sino también en ciclos de crecimiento económico. Y se mostró partidaria de que "los trabajadores" tengan un papel decisorio sobre "el qué se produce, quién lo produce y cómo se produce" en cada empresa.