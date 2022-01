Carmen Borrego nunca se ha caracterizado por callarse las cosas, y menos aún desde que está como colaboradora en Sálvame. La hermana de Terelu Campos cada vez está más presente en el programa, y se moja en cualquier tema que le pongan por delante. ¿El último? La relación entre Antonio David y Marta Riesco.

"Creo que todos son conscientes de muchas cosas y de que nadie se ha sorprendido de casi nada".

"Al igual que ha habido otras personas que no se ha hecho público, pero no se ha sabido. Yo he dejado de creérmelos hace mucho tiempo. No me creo las lágrimas de Rocío Flores, ella sabe mucho más de lo que dice" ha afirmado Borrego, contundente como pocos, llevándose al momento las críticas de Kiko Matamoros.

"No siento nada de lástima. Sigo sintiendo pena por las mismas personas. Nos han estado engañando durante muchos años. Era algo evidente. Su padre es el culpable de todo. No ella, ¿eh? Su padre" ha insistido. Lydia Lozano, por otro lado, ha insistido en que le da mucha pena Rocío Flores, al igual que ha comentado Marta López. "Rocío ya no sabe ni por dónde le vienen. Está hecha un caos".

Gema López, por su parte, ha querido arrojar un poco más de luz. "Sabe que va a pasar lo mismo que la anterior vez. Tiene una hermana pequeña y no quiere una nueva guerra. Ella quiere decir que 'si mi padre se ha portado mal, meteros con él y no conmigo'".