El catedrático de la UA Javier García, primer español presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Hasta ahora, García ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la IUPAC, del Bureau y vicepresidente de su División de Química Inorgánica. También ha participado en algunas de las principales actividades de la IUPAC, como el Año Internacional de la Química (2011), el Año Internacional de la Tabla Periódica (2019) y, más recientemente, la Revisión de la Estructura Organizativa (2019-2021).

De esta forma, García sucede a Christopher M.A. Brett, catedrático de Química Física en la Universidad de Coimbra (Portugal), según ha informado la institución académica en un comunicado.

"Me uní a IUPAC hace 15 años como un joven científico. Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de conocer a grandes químicos de los que he aprendido mucho, de trabajar con gente a la que admiro y de liderar importantes iniciativas globales", ha indicado García.

Así, ha añadido que "en julio de 2019, la Asamblea General de la Unión me eligió para liderar esta organización internacional que ha creado el lenguaje común de la química, estandarizado muchos procesos y procedimientos, y ha contribuido al avance de las ciencias químicas en todo el mundo".

"No tengo palabras para describir lo que siento y agradecer a todos los que me ayudaron en el camino, incluyendo a mis profesores, colegas, familia y amigos", agrega García.

Por ello, ha concluido que empieza así "un nuevo capítulo" en su vida al convertirse en presidente de la IUPAC "en un momento en el que los desafíos medioambientales, sanitarios y económicos que estamos enfrentando son más urgentes que nunca" y ha añadido que sus prioridades para los próximos dos años son "crear una organización más abierta, inclusiva y con mayor impacto que ponga a la química en el centro de la creación de soluciones".