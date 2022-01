Alberto Piñana y sus duras palabras contra Isabel Pantoja: "Fue a buscar a un tío con pasta y con poder a Marbella"

La docuserie de Julián Muñoz No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, que estrena Telecinco, ya está levantando ampollas antes de su emisión. Y uno de los que se ha sumado al fuego que está creando la docuserie es Alberto Piñana, exempresario que fue imputado por el Caso Malaya (y absuelto 15 años después).

"Julian era un ratero, un sinvergüenza. Vieron la oportunidad de su vida y aprovecharon. Él era un títere en manos de la Pantoja. Pero antes de estar con ella, ya era un pieza. Isabel se retiró y empezó a chupar del bote" ha comenzado a decir Alberto Piñana en Sálvame, después de saberse que Julián Muñoz pidió a Isabel Pantoja que no se fuera de gira para quedarse con él.

"Isabel Pantoja era una mujer beta. Fue a buscar a un tío con pasta y con poder a Marbella. Isabel no ha hecho casi nada por amor en su vida. En 10 días se "enamoró" de 3 personas en Marbella y cayó el más tonto. Bueno, se acuesta con los 3 y solo seduce al tonto. Todo esto me lo dijo Julián Muñoz cuando inició la relación" ha revelado el exempresario, ante la sorpresa de todos.

"No quiero decir nada más. Primero habrá que ver el documental. A lo mejor Julián se ha vuelto una persona honrada por fin. Si no, cuando termine os lo cuento" en referencia a la información de que Julián Muñoz pagó a Isabel Pantoja más de medio millón de euros para que no se fuera de gira.