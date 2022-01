Vuelve la primera tendencia que se viralizó gracias a las blogueras e 'influencers' de Instagram

A principios de la década del 2010 nacían las primeras influencers mundiales en Instagram. Con la lección aprendida de sus predecesoras, que hicieron carrera en los realities del momento como Paris Hilton, Nicole Richie o Kim Kardashian, la moda se convirtió en el pasaporte al éxito para mujeres como Chiara Ferragni, Olivia Palermo o Dulceida.

Subiendo sus outfits del día a las redes sociales, estas mujeres se convirtieron en fuente de inspiraciones para miles de personas que, con el paso de los años, se convirtieron en millones. Por primera vez, las tendencias comenzaban a crearse fuera de las pasarelas y las influencers comenzaron a ser prescriptoras de moda.

Una de estas primeras tendencias que nacieron en internet fue el sombrero de fieltro. Con un gran boom entre los años 2014 y 2015, no había persona que se considerase fashionista que no lo llevase. Los conjuntos con este accesorio inundaban el street style.

Chiara Ferragni en la Semana de la Moda de París, 2015. CVS / Veeren / Bestimage

Ahora, 7 años después, esta tendencia regresa gracias, en parte, a series como And just like that... la secuela de Sexo en Nueva York. Durante toda la temporada hemos visto a Carrie con todo tipo de sombreros, desde el canotier con pañuelo hasta el de tipo Peter Pan y, entre ellos, el conocido sombrero de fieltro de la tienda de saris.

Tan controvertido como utilizado, se trata de un accesorio con una gran personalidad, llegando a ser demasiado para los menos atrevidos. Sin duda, se trata un sombrero especial: o los amas o los odias, pero nadie se queda indiferente ante las fedoras.

Marcas como H&M o Zara han vuelto a sacar este mítico sombrero, actualizando sus colores y diseño a las tendencias actuales, con un aura minimalista y más elegante que sus predecesores.