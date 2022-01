Lydia Lozano aún no había hablado del triángulo protagonizado por Marta Riesco, Antonio David Flores y Olga Moreno. Pero, a raíz de las palabras de la reportera en El Programa de Ana Rosa, la tertuliana de Sálvame no ha podido evitar pronunciarse sobre el asunto. Eso sí, no ha tenido buenas palabras para la joven.

"Mientes mucho, Marta Riesco", ha comenzado, tajante, Lydia Lozano. "No te puedo decir la fuente, pero mientes mucho. Lo vuelvo a decir. No me vengas a decir como que sí, que teníais muy buen rollo, que hasta que salió la noticia no os fuisteis a un hotel... No, mi vida. Tú estabas como loca por él. Se lo contaste a tus íntimos amigos, y uno de ellos me lo contó a través de otra persona".

Pero, lejos de dejar ahí la cosa, Lydia ha ido un poco más allá con su información confidencial. "Os veíais en hoteles. Antonio David estaba loco de amor por ti. Tú estabas entusiasmada y aceleraste el proceso. No das la fecha de cuando empezasteis porque sabes que si la das, mentirías".

Aunque no solo ha tenido palabras para Marta Riesco, sino también para Rocío Flores, a la que ha tratado de echarle un capote. "Comprendo el dolor de Rocío Flores. Debe de tener un caos en la cabeza...".