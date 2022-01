Catalá lamenta que l'America's Cup puga acabar a Màlaga per la "ineptitud" del Govern del Rialto

Catalá ha lamentat, en una trobada amb els mitjans de comunicació, que València tinga uns dirigents "amb falta d'ambició, sense perspectiva de futur i sense ganes de treballar" i ha censurat que opten per "deixar escapar" l'America's Cup de 2024.

Així, des del PP han ressaltat que altres ajuntament com el de Màlaga estan treballant per aconseguir portar aquesta competició internacional de vela a la seua ciutat "mentrestant Ribó com -el president de la Generalitat, Ximo- Puig, van descartar treballar en açò tot i presentar candidatura el Real Club Nàutic de València".

María José Catalá ha criticat que "el govern de Ribó i PSOE seguisquen perdent oportunitats per a la ciutat amb esdeveniments com la Copa Amèrica", amb "uns retorns milionaris per a la ciutat i el seu teixit productiu, com va ocórrer en les edicions celebrades a València".

"Estem davant una gran oportunitat que no hauríem d'haver perdut els valencians. Pareix ser que és l'Ajuntament de Màlaga qui està treballant per portar-se-la", ha manifestat la també secretària general del PP a la Comunitat Valenciana.

Catalá ha considerat que "Ribó, a més de cedir les instal·lacions de la Marina hauria d'haver estès la mà als promotors de la candidatura per a buscar entre tots una solució per al pagament del cànon", també "promovent la col·laboració públic privada perquè el cost per a les arques municipals fóra el menor possible".

La portaveu del PP ha agregat que "sorprèn el silenci de Puig després de defensar sense fissures la Volvo Ocean Race i el pagament del seu cànon de 22 milions d'euros". "A València no ha defensat un projecte que haguera atret turisme i inversions a la ciutat. És lamentable que el president de tots els valencians no s'haja esforçat per buscar una solució. Una vegada més la seua falta de lideratge ho paga la Comunitat", ha censurat.

María José Catalá ha asseverat que "Ribó i Puig ja han tirat la tovallola i han deixat escapar aquesta oportunitat de la nova edició" de l'America's Cup i ha insistit la seua crítica a "dirigents amb falta d'ambició, sense perspectiva de futur i sense ganes de treballar".

"València demana a crits un canvi. Necessitem oportunitats de futur que creen ocupació, activitat econòmica i reactiven el turisme. No podem deixar passar projectes per la falta de ganes de les administracions", ha asseverat.