Consum porta la seua botiga online a Girona i 24 localitats més del Gironès

Concretament, Salt, Cassà de la Selva, Celrà, Sarrià de Ter, Bescanó, Quart, Palol d'Onyar, Canet d'Adri, Sant Gregori, Vilablareix, Aiguaviva, Fornells de la Selva, Llambilles, Campllong i Sant Andreu Salou.

A més, la botiga online s'estrena en la població de Banyoles, de la comarca Pla de l'Estany, juntament amb Puigpalter de Dalt, Pont-Xetmar, Riudellots de la Creu i Sant Andreu del Terri, i en les poblacions de Montagut i Oix a la comarca de la Garrotxa i a Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva i Vilobí d'Onyar de la Selva.

Amb aquesta ampliació, la cooperativa valenciana aconseguirà a més de 208.000 clients potencials. En 2017 va arribar amb la seua tenda online a la a la ciutat de Barcelona i actualment disposa d'aquest servici en més d'un centenar de poblacions de Tarragona i Girona.

En total, la botiga online està disponible en més de 330 poblacions de València, Alacant, Castelló, Barcelona, Tarragona, Almeria, Múrcia i Girona. En els pròxims mesos continuarà la seua expansió.

Disposa de més d'11.500 articles i la comanda online es prepara des del propi supermercat. Actualment, la marca té deu supermercats en la província de Girona i més de 220 en tota Catalunya, entre botigues pròpies i franquícies Charter.

La botiga online compta amb noves funcionalitats, com a botons que faciliten la compra o els apartats 'Els teus més comprats', 'La teua última compra' i 'Les meues llistes de la compra'. També un 'recomanador', que apareix en forma de carrusel just abans de validar la compra, amb productes que sol comprar el client i que se li poden haver oblidat.

Aquestes novetats estan disponibles en l'aplicació mòbil Món Consum, on també es pot fer la compra online. La pàgina principal de la tenda és intuïtiva, amb un buscador en la capçalera i l'agrupació d'aliments per categoria. Permet anotar preferències sobre la preparació dels frescs i ordenar els productes per preferència de compra.