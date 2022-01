AMPL.- Absolts Enric Nomdedéu, Ali Brancal i Miquel Torres en el 'cas dels sobres'

El secretari autonòmic d'Ocupació i exedil a l'Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu, així com l'exvicealcaldesa, Ali Brancal, i l'ex-assessor de Compromís Miquel Torres, han resultat absolts en l'anomenat 'cas dels sobres'.

L'Audiència de Castelló ha acollit aquesta setmana el juí i el jurat popular ha emès aquest divendres un veredicte -per set vots a favor i dos en contra- de no culpabilitat per als tres acusats pel delicte de malversació. En el cas de Nomdedéu també se li declara no culpable de falsedat documental. Posteriorment, el magistrat ha llegit in voce la sentència absolutoria.

La causa tenia origen en una querella del PP pel suposat ús del servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014. La Fiscalia havia demanat l'absolució.

Nomdedéu, a l'eixida dels jutjats, ha assegurat als mitjans de comunicació que estaven "contents i feliços" per "recuperar la normalitat", i ha indicat que açò mereix una reflexió "molt profunda" de veure com "durant quatre anys açò ha tingut conseqüències de caràcter polític per al partit i de caràcter econòmic -amb el pagament a advocats i procuradors-, professional, emocional i familiar per als tres".

"Sobretot, a nivell familiar hi ha hagut un desgast de les nostres famílies i l'única cosa que repararà aquesta sentència és la tranquil·litat de les mateixes", ha afegit.

"ABSOLUTA BARBARITAT"

D'altra banda, Nomdedéu ha assenyalat que li pareix una "absoluta barbaritat" que un tema com aquest "al final acabe amb una absolució rotunda de tots càrrecs de les tres persones implicades, en un procés on la Fiscalia des del primer moment ha fet pedagogia explicant que el seu treball és defendre la veritat i la justícia i, encara que habitualment aparega com a acusadora, apareixia com a defensa".

"La Fiscalia ha vingut a dir que no és possible que, sense cap prova real i només amb indicis, s'haja muntat un cas i que haja pogut arribar on ha arribat", ha apuntat.

L'actual secretari autonòmic d'Ocupació ha aclarit que és d'aquells que creu que quan algú fa alguna cosa malament se li ha de condemnar, "siguen tres o 333 pessetes", però ha dit que, tenint en compte el cost del juí, "per una acusació falsa", "algú deuria reflexionar una mica sobre qui malversa fons públics".

Sobre aquest tema, ha recordat que ell va posar en coneixement de la Fiscalia els documents amb els quals creien que es demostrava que l'ex-vicepresident de la Diputació i exalcalde de la Vall d'Alba Francisco Martínez estava tenint "negocis irregulars", la qual cosa -segons ha dit- va acabar amb la seua condemna i la seua eixida de la política i de la Diputació.

"Així és com es fan les coses quan defens l'interés públic, però açò és una altra història, ja que van presentar una querella criminal precisament perquè poguérem arribar a aquest punt i perquè ara ningú ens pague els costos processals", ha manifestat.

Nomdedéu ha recordat també que la seua relació amb el querellant, el 'popular' Juan José Pérez Macián, es va tòrcer en un moment determinat i ell va començar una persecució contra la seua persona en xarxes socials. "Des que el PP va perdre les eleccions he estat permanentment en portes dels jutjats, primer després d'una demanda pel dret a l'honor, que vaig guanyar, i ara amb aquesta querella que acabem de guanyar també", ha afegit.

"Al PP de Castelló li he d'agrair que en aquests moments sóc l'únic polític de la província de Castelló al que el jutjat ha dit que el que dic i el que faig està bé, tinc el doble xec de polític honest, ells no", ha sentenciat.

"DIGERIRÉ EL CÀSTIG"

Per la seua banda, Ali Brancal, que va haver de renunciar als seus càrrecs polítics arran d'aquest cas, ha assegurat sentir-se "alleujada i tranquil·la" perquè s'ha demostrat que les proves no provaven res". "A mi se'm va demanar que em retirara de tots els meus càrrecs sobre la base d'una proves que no eren, encara que el càstig ja ho he rebut i ara ho digeriré", ha afegit.

Respecte a si podria tornar a la política, Brancal ha insistit que està intentant digerir el que ha passat.