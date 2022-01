Condemnat un home a 18 anys de presó per amenaçar, violar i robar a la seua parella al març de 2020 a Alacant

En concret, la sentència, consultada per Europa Press, li condemna a un any de presó per un delicte d'amenaces, tretze per violació amb ús d'armes i quatre anys i quatre mesos de presó per robatori amb intimidació. De la mateixa manera, s'ha decretat una ordre d'allunyament de 500 metres per més de 20 anys i haurà d'indemnitzar a la víctima amb la quantitat de 18.200 euros per responsabilitat civil.

La sentència estableix que ha quedat provat que entre els dies 14 i 15 de març de 2020, just després d'iniciar-se el confinament per la pandèmia de coronavirus, l'acusat, natural de Cieza (Múrcia), estava en el domicili de la víctima amb la qual mantenia una relació de parella sense convivència des de feia unes dos setmanes a Alacant, quan, havent dinat, es va produir una discussió entre tots dos en el transcurs de la qual el processat es va posar agressiu i va proferir contra la víctima expressions com a "pocavergonya" i altres insults.

Després d'abandonar el domicili, l'acusat la va esperar i la va abordar en el replanell del domicili de manera sorprenent amb un ganivet. No obstant açò, la víctima es va refugiar en una botiga i va demanar ajuda per telèfon a dos amics, els qui van acudir per a mediar en la discussió i calmar a l'acusat. Finalment, els quatre se'n van anar a sopar a casa dels testimonis, on va tindre lloc una nova discussió entre tots dos.

Al matí següent, quan la víctima es disposava a eixir de la seua casa, de nou el processat la va assaltar amb una navalla i la va obligar a entrar de nou al domicili per a agredir-la sexualment. Després d'açò, el processat va rebuscar per les dependències de la vivenda i es va apoderar de diversos objectes i joies valorades en quasi 10.000 euros, tot propietat de la víctima.

En la seua declaració, l'home va negar en un primer moment la violació i va assegurar que eixa nit s'havia marxat a Cieza. No obstant açò, va haver de canviar eixa versió durant el juí a causa de la troballa de restes de semen en el cos de la víctima. Així, assegura que va tornar a la vivenda de la dona l'endemà i, a petició d'ella, allí van mantindre relacions sexuals consentides.