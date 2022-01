El Suprem confirma 23 i 21 anys de presó a dos homes per violació múltiple a una menor en la nit de Cap d'Any de 2019

La sala desestima els recursos de cassació interposats pels dos condemnats -de 21 i 19 anys- contra la sentència prèvia del Tribunal Superior de Justícia de València, que va confirmar, al seu torn, les penes de presó imposades per l'Audiència Provincial de Castelló com a autors d'un delicte continuat d'agressió sexual amb accés carnal (violació) en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal i com a cooperadors necessaris d'un altre delicte de violació, així com d'un delicte lleu de lesions. A més, va fixar el pagament conjunt i solidàriament de 50.000 euros a la víctima com a indemnització.

Segons informa l'alt tribunal, els fets van ocórrer la matinada de l'1 de gener de 2019, quan, després del sopar, un dels dos condemnats, que eren temporers i vivien al costat d'altres persones en un pis del municipi, va dir que eixia al carrer a comprar tabac.

A les 05.00 hores va veure a una jove sola, a la qual no coneixia, que tornava al seu domicili després de celebrar la nit de Cap d'Any amb les seues amigues a l'envelat instal·lat a la plaça de l'Ajuntament. En un parc, de forma sobtada i per l'esquena, va abordar a la menor, la va tirar al sòl i la va violar.

Després, va alçar del sòl a la víctima, que estava en estat de xoc, i agafada de la mà la va portar al seu domicili, on va tornar a violar-la. L'altre condemnat va entrar en l'habitació i, malgrat els precs de la jove, la van violar els dos de nou.

A més, van gravar en vídeo i van fer fotos a la víctima, sense el seu consentiment, mentre ocorrien els fets. Fins a les onze del matí no la van deixar eixir de la vivenda. La menor va patir lesions i trastorn d'estrés posttraumàtic pel qual ha necessitat tractament psicològic.

"COSIFICACIÓ"

La Sala penal considera que es tracta d'un cas clar de "cosificació d'una menor, sotmesa a un tracte humiliant per part dels seus agressors, mitjançant una actuació violenta de certa durada en el temps, a la qual, de manera denigrant, es priva i agredeix la seua llibertat sexual, i a qui s'usa i es tira com si d'un simple objecte es tractara, com de manera extensa queda recollit en el fet provat".

Destaca que hi ha tres dades que tiren per terra la tesi de la defensa, que nega l'existència de violència o intimidació en l'agressió sexual continuada que va ser objecte la víctima. Dos els aporta el propi testimoni del condemnat i el tercer és un d'objectiu.

Els dos que aporta el testimoni del condemnat -explica la Sala- són la realitat de la relació sexual i la durada de la captivitat de la víctima, des de les 05:00 fins a les 11.00 hores de l'1 de gener de 2019, i la tercera resulta de la dada objectiva de les lesions que va patir.

La sentència assenyala que és difícil comprendre que els condemnats usen arguments que ja li han sigut rebutjats per a convéncer, no ja que no va haver-hi violència, sinó que la víctima va participar passiva i activament dels actes sexuals i no es va negar a realitzar-los. Per a la Sala eixe relat és "tan increïble, en si mateix, que, al marge que cau per la seua base, serveix de reforç de la credibilitat del testimoni de la víctima".

ESTRÉS POSTTRAUMÀTIC

Afirma que la defensa descriu una relació sexual que, a més d'insòlita, no és que siga consentida, sinó complaguda, i que, per descomptat, no només és incompatible amb eixes lesions que presenta, sinó també amb el trastorn d'estrés posttraumàtic del que va precisar tractament psicològic que li van ocasionar els fets que va patir, segons es deixa constància en els fets provats.

Així mateix, considera que els fets provats arrepleguen les circumstàncies per a condemnar a cada recurrent com a cooperador necessari de l'agressió sexual comesa per l'altre.