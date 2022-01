Cvirus.- Un jutge condemna a Sanitat per no vacunar alhora a metges de la pública i la privada: "Va haver-hi exclusió"

Així es desprèn de la resolució, consultada per Europa Press i facilitada pel Col·legi de Metges d'Alacant, en la qual el jutge estima el recurs presentat per la institució mèdica contra l'actuació de la Conselleria de Sanitat per no vacunar enfront de la Covid-19 a tots els metges de la província que exerceixen en el sector privat i altres àmbits en les mateixes condicions que els seus companys de la sanitat pública.

Així, el jutge declara la vulneració del dret fonamental a la igualtat i a la salut dels metges que treballaven en la sanitat privada a la província d'Alacant i reconeix una indemnització de 10.000 euros per al col·legi per danys morals.

El jutjat, després d'examinar la prova, dona la raó al Col·legi de Metges. En primer lloc, afirma que és una "evidència" que els acords adoptats a nivell estatal i la pròpia instrucció autonòmica valenciana no distingien en el seu moment entre personal que exercia la seua activitat en la sanitat pública i aquell que ho feia en la privada.

"La norma no només no distingeix entre sanitat pública o privada, per la qual cosa la mateixa era aplicable a tot personal sanitari, amb independència que el mateix exercira per a una empresa privada o de manera autònoma", incideix.

Així, considera que tot el personal sanitari que estiguera en primera línia de batalla contra el virus "tenia absoluta prioritat per a ser vacunat, prioritat que l'Administració valenciana no va respectar".

Al seu parer, el tracte per part de l'Administració valenciana "havia de ser exactament el mateix per al personal sanitari que exercia en la sanitat pública com per al que es trobava exercint les seues funcions en la sanitat privada, especialment quan en la vacunació del primer grup, residents i personal sanitari en residències d'ancians, no es va distingir entre aquelles residències pertanyents al sector públic i les integrades pel sector privat".

El jutge assenyala que l'ordre de prelació en la vacunació "resultava totalment lògic i coherent amb la situació de la pandèmia". "Es va iniciar en les residències d'ancians precisament per ser les que havien concretat el major focus de defuncions en la primera fase de pandèmia i, lògicament, es va prosseguir pel personal sanitari destinat a combatre el virus en primera línia de batalla", postil·la.

"La lògica de la prelació efectuada és tan aclaparador que no mereix major comentari. Es tractava de vacunar en primer lloc als metges d'urgències i a tots aquells que reberen a pacients contagiats amb el risc d'estar-ho. Per utilitzar un símil castrense, és com si els oficials abandonaren els soldats situats en primera línia sabent perfectament que els mateixos podien emmalaltir i morir", subratlla.

"RELEGAT DE MANERA MANIFESTA"

Al seu parer, a la Comunitat Valenciana, el personal sanitari que treballava en la sanitat privada va ser relegat "de manera manifesta a l'hora de rebre la vacuna". "Estem, per tant, davant una vulneració flagrant del principi d'igualtat", descriu.

"El fet cert és que els sanitaris que treballaven en el sector privat van ser pura i simplement ignorats per l'Administració, com si no existiren. No és que hi haguera una priorització del personal de la sanitat pública, és que va haver-hi una exclusió inexplicable del personal de la sanitat privada, sobretot perquè la normativa mai va contemplar aquesta distinció", incideix.

Un dels arguments usats per l'Administració és que no existien vacunes suficients per al personal privat, però açò "queda desmuntat amb dades que posen de manifest el nombre de vacunes rebudes". "No estem davant un oblit o una insuficiència de vacunes, sinó davant una deliberada falta de compliment de la normativa aprovada pel ministeri", destaca.

I resumeix: "L'Administració ha omès de manera manifesta l'obligació de vacunar en les mateixes condicions al personal sanitari privat si bé, el jutjat no pot arribar a afirmar que eixa omissió siga de manera premeditada i a gratcient".

El Col·legi de Metges ha mostrat la seua "satisfacció" per la fallada posada que estima íntegrament que ha existit una vulneració "clara" i una discriminació en la vacunació dels metges d'exercici privat.