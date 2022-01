Absolts Enric Nomdedéu, Ali Brancal i Miquel Torres en el 'cas dels sobres'

L'Audiència de Castelló ha acollit aquesta setmana el juí i el jurat popular ha emès aquest divendres un veredicte -per set vots a favor i dos en contra- de no culpabilitat per als tres acusats pel delicte de malversació. En el cas de Nomdedéu també se li declara no culpable de falsedat documental. Posteriorment, el magistrat ha llegit in voce la sentència absolutoria.

La causa tenia origen en una querella del PP pel suposat ús del servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014. La Fiscalia havia demanat l'absolució.

((Hi haurà ampliació))