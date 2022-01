Agua de abedul, el secreto de belleza de las mujeres nórdicas para tener la piel perfecta

Las influencers escandinavas se han convertido en las it girls del momento gracias a su estilo, estética y forma de vivir la vida aplicando la filosofía hygge. Aunque no son tan conocidas como Dulceida, Olivia Palermo o Chiara Ferragni, la frescura y originalidad de sus looks las convierten en el espejo en el que todo el mundo quiere reflejarse.

Además de su pelo rubio característico, todas comparten un rasgo común y es una piel tersa, sin imperfecciones y rejuvenecida. El secreto para conseguir su cutis perfecto se encuentra en el agua de abedul, conocida por sus grandes propiedades rejuvenecedoras.

Con una composición llena de vitaminas, aminoácidos, minerales, proteínas y antioxidantes, el agua de abedul es el ingrediente ideal para cualquier tipo de piel, sobre todo para las que viven en las grandes ciudades, donde la contaminación es uno de los mayores problemas al que nuestro cutis se enfrenta.

Según un estudio de la Universidad de Lancaster, los abedules reducen hasta un 50 % la contaminación del lugar donde están plantados. Por este motivo, su alto porcentaje en flavonoides le hacen el aliado perfecto para luchar contra el envejecimiento prematuro que produce la polución ambiental.

Por otro lado, Su gran capacidad hidratante se asemeja a la del ácido hialurónico, ya que consigue retener la hidratación de la piel de manera sorprendente. Además, se trata del ingrediente perfecto para pieles sensibles, reactivas y con problemas como la rosácea gracias a su efecto calmante y antiinflamatorio, dejándola radiante, suave y sedosa.

El agua de abedul lo podemos encontrar como ingrediente principal y con un alto contenido en su formulación en la gama Time Miracle de Mádara. Elaborada con ingredientes naturales, esta línea es perfecta para pieles a partir de los 35 años que presentan signos de envejecimiento como finas líneas de expresión, arrugas marcadas y pérdida de firmeza.

Gracias al gran poder rejuvenecedor de estos activos naturales, garantiza una notable reducción del daño ambiental sobre la piel, una mejora del aspecto con un efecto lifting, mejor estimulación y preservación el colágeno, mayor hidratación y la activación de la renovación celular.

Entre sus productos, destaca el sérum Hydra Firm Gel Concentrado con Ácido Hialurónico. Gracias a su composición basada en jugo de abedul, ácido láctico y hialurónico, se reabastece la piel sedienta reteniendo la humedad y reduciendo la pérdida de agua transepidérmica. Además, actúa como capa para lograr una hidratación en profundidad de la piel, aporta una visible firmeza y potencia la síntesis de colágeno. PVP: 33 euros.