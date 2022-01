La historia de amistad y traición entre Julián Muñoz y Jesús Gil

Un 2 de agosto del año 2003, durante el programa televisivo Salsa Rosa, los secretos ocultos de la enemistad entre el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz y su predecesor en el cargo y expresidente del Club Atlético de Madrid, Jesús Gil, saltaron por los aires.

Fue aquel día, en un cara a cara televisivo, cuando ambos se enfrentaron y hablaron sin tapujos sobre sus propios trapos sucios. Una historia que se remonta a principios de la década de los años 90, cuando Julián Muñoz era un camarero de Málaga que había llegado a Marbella y Jesús Gil presidía el club de fútbol.

Una historia de traiciones que se remonta a 1990

Su amistad comenzó a forjarse en esa época, cuando Julián Muñoz se convirtió en la mano derecha de la alcaldía presidida por Jesús Gil. Se encargaba de los festejos y era la sombra de este empresario. Pero todo cambió en el año 1999, cuando Gil fue ingresado en prisión tras ser acusado de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, tal y como detallan en Cuatro.

Así, el magnate quedó inhabilitado por estas tramas de su cargo como alcalde y fue entonces cuando Julián Muñoz se presentó en el año 2002. "Me gustaría mandar un recuerdo entrañable a Don Jesús Gil y Gil", dijo Muñoz al presentarse como alcalde. Pocos meses después comienza su relación con la cantante Isabel Pantoja y todo empieza a estallar por el posteriormente conocido como Caso Malaya.

Sin embargo, Jesús Gil fallece en el año 2004 y el juicio por este caso comienza en el año 2006, por lo que Gil nunca llegó a ser imputado por esta causa. En su declaración ante el juez tras ser condenado, Julián Muñoz argumentó que el fallecido Jesús Gil "hacía lo que le daba la gana" en Marbella y que él no tenía competencias para nada. "Me acusan de todo tipo de delitos y los estoy pagando desde hace veinticinco años, pero físicamente no estoy bien", destacaba el exalcalde en 2017.