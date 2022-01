El PSPV calcula que mig milió de valencians es beneficiaran de la reforma laboral, sobretot dones i joves

Així ho han explicat en roda de premsa la secretària de Treball i Economia Social del PSPV, Rocío Briones; la diputada en el Congrés Ana Botella i la senadora Mercedes Berenguer, les quals han destacat que es tracta d'un acord històric que redueix la temporalitat, reforça la creació d'ocupació i ofereix seguretat jurídica a les empreses, arreplega el partit.

Briones ha assenyalat que aquesta reforma laboral combat la precarietat i l'atur, millorant la formació i l'estabilitat dels treballadors, i ha insistit que "ataca la temporalitat", limita la contractació temporal i fomenta la contractació indefinida: "Amb la seua engegada, avancem en la modernització del nostre mercat laboral per a afrontar el canvi de model productiu a través d'una recuperació justa".

També ha apuntat que "el projecte polític del PSOE, tant en el Govern d'Espanya com en els autonòmics i locals, està basat a créixer, i aquest acord és una prova més d'açò", i ha recordat que la Comunitat segueix creixent per damunt de la mitjana en matèria d'ocupació: "Hem començat el 2022 amb un màxim històric d'afiliats a la Seguretat Social, amb més de dos milions de valencians i valencianes amb un lloc de treball".

En la mateixa línia, la diputada Ana Botella ha demanat a tots els grups amb representació en el parlament que convaliden aquest acord que "beneficiarà per igual a treballadors i empresaris que ara estan sotmesos a deficiències provocades per la reforma del PP de 2012". "La reforma laboral és un pas avant en la recuperació de drets i de la negociació col·lectiva, que ens permetrà aconseguir una major competitivitat i productivitat de les nostres empreses", ha afirmat.

I la senadora socialista ha celebrat l'aposta pel "diàleg constant" del Govern: "Amb la reforma laboral reforcem, una vegada més, l'Estat de Benestar que es va veure retallat durant anys per la gestió del PP. Volem que Espanya i els seus treballadors cresquen en economia, llibertat i seguretat jurídica, i amb aquesta reforma canviarem la vida dels espanyols".

ACUSA Al PP D'"EMBRUTAR" EL REPARTIMENT DE FONS EUROPEUS

D'altra banda, respecte el repartiment dels fons europeus i la decisió de la Comunitat de Madrid de judicialitzar-lo en considerar que és arbitrari, la secretària de Treball ha lamentat que "des del Partit Popular es vullga embrutar l'arribada d'aquests fons i la gestió que s'està fent des del Govern i les comunitats autònomes".

"Les critiques infundades d'alguns dirigents 'populars' només busquen embarrar el debat polític a costa de la imatge del nostre país", ha denunciat, per a recalcar que "la Comunitat no pot més que alegrar-se de rebre fons d'un govern que ha demostrat ser sensible amb els territoris, una mirada que ens ajudarà a poder millorar i eixir tots junts d'aquesta crisi pandémica".