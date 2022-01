Oltra, tras cerrarse el expediente del Síndic sobre los abusos a menores: "Las mentiras tienen las patitas muy cortas"

Oltra se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell tras conocerse el jueves que el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha resuelto el cierre del procedimiento de queja por la gestión de los abusos sexuales a menores bajo la tutela de la Conselleria de Igualdad, después de que la administración haya aceptado sus recomendaciones y haya respondido a sus consideraciones.

Preguntada por una valoración al respecto, Oltra ha afirmado que "la valoración la hace el propio Síndic" al reconocer en su resolución "el notable esfuerzo" de la Conselleria en la dotación de personal y en su formación. En ese sentido, la titular de Igualdad ha destacado que se ha pasado de 175 profesionales de la infancia en 2017 a 297 en 2021.

La consellera ha rechazado que los abusos sexuales y los hechos que los rodean se hayan producido "por no seguir" las pautas que el Síndic refleja en sus recomendaciones. "No tiene nada que ver", ha indicado, y ha remarcado que, de hecho, algunas de las indicaciones del Síndic "ya están cumplidas", como la mención de la erradicación de la violencia en la Estrategia Valenciana de la Infancia". "Otras tienen que ver con la unificación de protocolos" y el Síndic "destaca el notable esfuerzo que se ha hecho en la atención y detección precoz", ha insistido.

Sobre el primer envío de información al Síndic, ha reconocido que "hubo un error en la tramitación" y que, por ello, tal y como consta en la resolución del Síndic, su departamento ha pedido disculpas. Asimismo, ha negado que este error se haya debido en particular a una falta de personal para hacer frente a la tramitación de la respuesta del Síndic.

La vicepresidenta comparecerá en la Diputación Permanente de Les Corts el próximo martes para dar cuenta de la información que se remitió al Síndic y, al respecto, ha asegurado que encara esa comparecencia "desde la firme apuesta del Botànic y también personal de dar todas las explicaciones y razonamientos a aquellos que quieran saber la verdad y escuchar".

Oltra ha asegurado que se siente "absolutamente respaldada por todo el Consell" y por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "en particular".

"LAS CONSPIRACIONES NO SON TAN BURDAS"

En ese sentido, preguntada por si se siente objeto de una persecución política, ha afirmado que "no hablaría de persecución y de conspiración" porque "las conspiraciones tienen que ser un poco más hábiles" y "no tan burdas y zafias". "Como es tan evidente no tengo más que añadir que, al final, las mentiras tienen las patitas muy cortas y al final la verdad se impone".

En cuanto a la petición del PP de abrir una comisión de investigación respecto a la gestión de los abusos y a las cifras reflejadas en la primera resolución del Síndic, Oltra ha subrayado que comparecerá el martes en Corts y que ha comparecido "siete veces en esta legislatura" para abordar este asunto.

"LO ÚNICO QUE TIENEN QUE HACER ES SU TRABAJO"

La consellera ha aseverado que "no hace falta ninguna investigación" porque la oposición tiene la información al respecto "desde hace tiempo" y "lo único que tiene que hacer es su trabajo, leerse los protocolos, que ahora puede porque cuando ellos gobernaban no había, esa es la diferencia", ha apostillado.

"Con que hicieran la faena por la que se les paga, ya estaría bien. No quieren investigar nada ni les importa nada, solo tienen que escuchar. Paree que cada día descubran el fuego y la rueda. Trabajar en la oposición es algo muy serio y que uno no lo puede ventilar con cuatro titulares de prensa", ha recriminado.

De este modo, ha lamentado que el PP haya "decidido comenzar el año tirando una traca de mentiras y falsedades". "Ya está bien la broma del PP, las mentiras, enredos y demagogia", ha criticado.

Sobre la causa sobre los abusos a la menor tutelada en los juzgados, ha insistido en que ya explicó "todo" en su comparecencia de abril, "ya se aclaró todo" y se hará lo propio en los tribunales.