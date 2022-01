El Consell cobreix huit places vacants de notaria a la Comunitat Valenciana

A Alacant s'ha nomenat a Miguel Ángel Robles Perea, notari de Torrevella; a Benidorm, a Josefina Quintanilla Montero, de la Roda i a Ignacio Pérez-Olivares Delgado, de Monesterio. A Castelló de Rugat, a Vicente Antonio Luengo Lloret, de Maella.

Per a Albal s'ha nomenat a Sara Morán Sanjuan, de Benifaió; a Pego, a Manuel García Guardiola, d'Orba; a Biar, a Isabel Tañá Sanz, de Santa Coloma de Queralt i a Alcàsser, a Eva María Peiró Fernández-Checa, de Viver.

Les places van ser anunciades per concurs ordinari convocat per Resolució de 18 de novembre de 2021, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública (B.O.E. de 25 de novembre de 2021), i resolt per Resolució de la mateixa de 20 de desembre de 2021 (B.O.E. de 27 de desembre de 2021), d'acord amb l'establit en el vigent Reglament de l'organització i règim del Notariat i tenint en compte el que es disposa en l'article 58 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.