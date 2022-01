Igualtat destina 8,35 milions a cinc ajuntaments per a la construcció de recursos per a persones majors

Es tracta d'una delegació de competències en matèria d'infraestructures de servicis socials dins del Pla Convivint de la Generalitat, que permet finançar les actuacions tècniques necessàries per a la construcció de cinc centres de dia per a persones majors en situació de dependència i un centre especialitzat d'atenció a majors.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica les resolucions de delegacions de competències que s'emmarquen en la línia de col·laboració entre administracions impulsada per Igualtat dins del Pla Convivint, per a dotar a la Comunitat Valenciana d'una xarxa d'infraestructures que consolide l'estat social valencià d'acord a les necessitats reals detectades, informa el departament que dirigeix Mónica Oltra en un comunicat.

Concretament, la Conselleria destina a l'ajuntament de Gata de Gorgos 3.952.833,96 euros per al finançament de totes aquelles actuacions tècniques necessàries per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors en situació de dependència, i un centre especialitzat d'atenció a majors.

Així mateix, es finança a l'Ajuntament de La Pobla de Vallbona per a la construcció del centre de dia 'La Rascanya' amb un import de 1.424.643,16 euros.

D'altra banda, es delega en l'Ajuntament d'Albaida les competències per a la construcció d'un centre de dia també per a persones majors amb un finançament d'1.131.802,19 euros.

En la mateixa línia l'Ajuntament d'Aras de los Olmos rebrà 585.000,27 euros per a la rehabilitació d'un immoble on s'instal·larà un punt d'atenció diürna per a persones majors

Finalment, es finança a l'Ajuntament de Casinos amb 1.254.018,90 euros per a la construcció d'un centre de dia per a persones majors en situació de dependència.

PLA CONVIVINT

El Pla Convivint d'Infraestructures de Servicis Socials 2021-2025, recorden des de l'administració autonòmica, contempla una inversió de 561 milions d'euros per a la reforma o engegada de 247 instal·lacions, que permetran la creació de 6.600 noves places públiques en residències i centres de dia per als col·lectius més vulnerables, com les persones majors, amb diversitat funcional o usuàries de prestacions relacionades amb la salut mental.

A través del pla s'impulsarà la construcció de centres públics i la reforma d'instal·lacions que, en molts casos, portaven més de 30 anys sense cap tipus d'actualització i que ara s'adaptaran als nous models convivencials que inclouen els aprenentatges adquirits durant la covid-19 i que situen les persones al centre.

L'objectiu és garantir que tots els departaments de serveis socials tinguen, almenys, un recurs de cada tipologia i que hi haja un recurs públic a menys de 20 minutos si és diürn i a 30 si és residencial, és un altre dels aspectes del pla destacats per la vicepresidenta, qui també ha posat en valor el seu caràcter ecologista i de foment de l'accessibilitat universal.