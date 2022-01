Cvirus.- Denuncien que el CIE de Sapadors no va notificar els contagis per Covid a l'interior del centre a Salut Pública

El passat 3 de gener diversos interns van començar a manifestar símptomes compatibles amb coronavirus, situació que van comunicar als funcionaris policials, al servici mèdic del CIE i a la Campanya pel tancament dels CIEs i la fi de les deportacions (CIEs NO).

No obstant açò, segons han narrat els interns, només es va realitzar proves PCR a tres ciutadans algerians que anaven a ser expulsats i que finalment van donar positiu.

Davant la "inacció" del personal del centre a l'hora de realitzar proves generalitzades als interns del CIE, el dia 7 de gener la Campanya va presentar una queixa davant la Conselleria de Sanitat.

Diversos interns van comunicar a la Campanya el 8 de gener que havien començat a realitzar-se proves d'antígens en el CIE i la vesprada del 9 de gener van traslladar que almenys set persones havien resultat positives.

L'11 de gener es va obtindre resposta telefònica del servici de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat en la qual es comunicava que no es tenia constància que hi haguera casos positius en el CIE de Sapadors.

Salut Pública va assegurar que començarien a realitzar les indagacions necessàries per a determinar els fets. L'endemà fonts oficials van confirmar l'existència de 33 casos positius a l'interior del CIE, ha apuntat la Campanya.

"Ja havia quedat demostrada tant la negligència per part dels responsables del CIE a l'hora de tractar aquest brot com la incapacitat de les instal·lacions per a assegurar la prevenció i contenció del virus", ha dit.

D'una banda, ha agregat, "les proves d'antígens es van començar a realitzar de manera generalitzada cinc dies després de les queixes dels interns, així com amb posterioritat a la queixa presentada per la Campanya. D'altra banda, en escassos dies el nombre de casos positius ha augmentat de manera vertiginosa. Però, a més, davant la falta de constatació per part de Sanitat dels contagis i tenint la confirmació de la realització de proves diagnòstiques abans que el servici de Salut Pública es posara en contacte amb la Campanya, queda demostrat que els responsables del CIE no havien realitzat una comunicació dels contagis al servici de Salut Pública", ha incidit.

Aquest fet, al seu juí, "suposa una ocultació d'informació i, per tant, una negligència flagrant, tant per part del servici mèdic del CIE, com de les autoritats responsables del mateix". "Les persones privades de llibertat en el CIE de Sapadors manifesten estar vivint una situació de gran angoixa davant la desprotecció que estan patint", ha subratllat.

En les últimes hores, diversos interns que havien donat negatiu en les proves d'antígens han començat a tindre símptomes, per la qual cosa el nombre de persones contagiades encara podria seguir augmentant.

Des de la Campanya han exigit que es depuren responsabilitats per la "lamentable" gestió de la situació i el "desistiment de les seues obligacions" per part del personal del CIE de Sapadors en el seu deure protegir la salut i integritat dels interns.