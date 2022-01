Mariah Carey, a punto de publicar su primer libro infantil

Hace aproximadamente año y medio Mariah Carey cosechó un enorme éxito. Y no, no fue precisamente con una nueva versión del All I Want For Christmas For You, sino con su biografía, The Meaning of Mariah Carey. Tan bien se le dio el mercado editorial que la cantante de 52 años ha decidido volver a la carga, aunque en este caso expandiendo el target: va a publicar un libro infantil.

La cantante ha decidido volver a recurrir a la coautora de su hagiografía, la escritora profesional Michaela Angela Davis, para unir fuerzas en la confección de un cuento dirigido a los más pequeños que tendrá por título The Christmas Princess, haciendo referencia, claro, a la época del año en la que la diva está más presente en la vida de prácticamente todo el mundo.

De hecho, la historia que contará el libro está inspirada en el clásico navideño, aunque en su Instagram, donde tiene algo más de diez millones y medio de seguidores, ha declarado que su pretensión ha sido inspirarse primeramente en los capítulos más dramáticos de su vida, sobre todo los que tienen que ver con su infancia, para extraer de ahí unas enseñanzas que se pudiesen transformar en un relato infantil.

"¡The Christmas Princess es un cuento de hadas para los amantes de las fiestas de todas las edades! La pequeña Mariah, inspirada en a mi niña interior creyendo en sí misma, representa a todos los niños, especialmente a aquellos que se sienten extraños o 'raros' y que se esfuerzan en darse su propio valor. Ha sido fortalecedor poder transformar aquella agitación de mi infancia en un moderno cuento de hadas lleno de sorpresas e infinita esperanza", ha escrito.

Esta segunda incursión de Carey en la literatura cuenta además con ilustraciones de Fuuji Takashi (que ya solo por la imagen de la portada se puede presuponer que se ha inspirado en una versión infantil de la propia artista) y llegará a las librerías durante el próximo período otoñal gracias la editorial Henry Bolt Books. Se desconoce por ahora si en España se podrá conseguir traducida.