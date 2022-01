La Comunitat Valenciana registra la nit més freda de l'última any amb mínimes de fins a -8,5ºC

Per la seua banda, les mínimes al litoral de la Comunitat també han sigut baixes. A la ciutat d'Alacant, amb 2,4º, ha sigut la més baixa des del 17 de gener de 2021, mentre que a Castelló de la Plana, 3,8º, i València, 4,9º, no ha fet tant de fred per la nuvolositat.

A l'interior el mercuri s'ha desplomat a Ademús fins als -8,5º; a Vilafranca, fins als -8,2º; a Villena, -6º; Fontanars dels Alforins, 4,7º; Atzeneta del Maestrat, -4,4; el Pinós, -3,6º; Utiel, -3º; Xalans, -2,8º; Castellfort, -1,9º; Xelva, -1,8º; Fredes i Morella, -1,6º; Ontinyent i Torís, -0,9º; Sogorb, 0,4º; i Alcoi 1º.

Les nits més fredes de 2022 estan arribant en el moment en el qual és més probable que es registren. Així, em la mitjana de la Comunitat Valenciana, en la mitjana climàtica del període 1981-2010, les nits més fredes són les pròximes al 14 de gener.