Quién es Carlos, concursante de 'Secret Story'

Los 16 concursantes de la nueva edición de Secret Story ya se han dado a conocer en el estreno del programa donde todos los participantes son completamente anónimos. Uno de ellos es Carlos.

Este concursante tiene 27 años, es de Madrid y se declara una persona no binaria: "No me considero ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Comparto cosas de ambos géneros", explicó el concursante, que quiere dar visibilidad a su colectivo con su paso por el reality.

Su cuenta de Instagram oficial es @fuckingpena, donde acumula en el inicio del programa más de 17.000 seguidores, una cifra que seguramente vaya en aumento con su popularidad tras el paso por el concurso.