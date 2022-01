Convocada vaga en la Banda Municipal de València per a protestar contra el seu trasllat al Palau de la Música

La parada té caràcter parcial i tindrà lloc el dimecres 19 de gener de 18.00 a 21.00 hores, coincidint amb el concert previst al Palau de les Arts, el primer de l'any 2022 de la formació, informen els sindicats en un comunicat conjunt.

Les organitzacions convocants creuen que el recital "no podrà celebrar-se perquè s'espera un ampli seguiment de la vaga per part dels professors i professores de la Banda Municipal de València i no hi ha previstos serveis mínims".

La vaga prevista és una de les primeres accions reivindicatives previstes per a l'any 2022 per part de la Banda Municipal de València i de les seccions sindicals convocants, "que han mostrat en reiterades ocasions el seu desacord amb el trasllat", recorden.

En la seua opinió, el trasllat previst per la Regidoria "comportarà de facto la desaparició de l'agrupació musical, la pèrdua de les places i afectarà greument els drets dels treballadors i treballadores, especialment els de la plantilla d'interins i interines".

Dilluns que ve, la Banda Municipal de València es concentrarà de nou a les portes de la casa consistorial on interpretarà marxes fúnebres i processionals, una protesta amb la qual es reprenen els actes reivindicatius programats per a enguany.

Els sindicats de l'Ajuntament de València reiteren que les protestes es mantindran mentre el consistori no retire la seua proposta, "que no té el suport dels professors i professores de la Banda ni de les seccions sindicals amb representació en la corporació", asseveren.