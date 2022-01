El Brujo, Tristán Ulloa, Yllana, Nacho Fresneda, Pablo Milanés, humor i disseny, en la nova oferta de Ramblet

L'agenda del nou any -en el qual l'espai compleix el seu desé aniversari- s'obri aquest mateix divendres amb Yllana, companyia que també va inaugurar el centre cultural en 2012. En aquesta ocasió, presenta 'Chefs', una mirada divertida sobre el món de la gastronomia.

Es tracta d'una idea original de Yllana, amb direcció artística de David Ottone i Fidel Fernández, i interpretada per César Maroto, Carlos Jano, Rubén Hernández, Susana Cortés i Antonio de la Fuente, informa el centre cultural en un comunicat.

El centre comptarà també amb 'Dribbling', un thriller sobre el pes de la fama i els jocs del poder, escrit i dirigit per Ignasi Vidal i protagonitzat per Nacho Fresneda i Álvaro Rico.

Montse Tixé dirigeix 'True West', de Sam Shepard, una comèdia negra protagonitzada per Tristán Ulloa, Pablo Derqui i José Luis Esteban amb la col·laboració especial de Jeannine Mestre.

La companyia de Moscou Russian Classical Ballet, dirigida per la famosa ballarina Evgeniya Bespalova, torna a Espanya i a Rambleta, per a presentar dos de les obres mestres del ballet clàssic: 'El lago de los cisnes' i 'La Bella durmiente'.

A més, 'Antígona', coproducido per El Desván Producciones, el Festival Internacional de Teatro de Mérida i el Teatro Español, ens portarà una versió contemporània de l'autor i director mexicà David Gaitán de la tragèdia clàssica de Sófocles, que protagonitzen Irene Arcos, Fernando Cayo, Clara Sanchis, Antonio Sansano, Isabel Moreno i Domingo Cruz.

Per la seua banda, Nuria González, Celia Morán, Maite Sandoval i Paloma García Consuegra protagonitzaran 'Atra Bilis', una comèdia rural de Laila Ripoll, dirigida per Alberto Velasco.

Per l'escenari valencià passarà també Rafael Álvarez 'El Brujo', que farà un recorregut còmic per la mitologia o les mitologies a les quals s'aferra l'ésser humà quan trau el cap a l'abisme del desconegut amb el seu espectacle 'Los Dioses y Dios'.

'Festival 10 Sentidos' amb Rambleta oferiran l'estrena de l'espectacle de dansa, fruit de la residència conjunta en 'Graners de Creació', que es desvetlarà més endavant.

Yllana tornarà per a presentar 'Greenpiss', una divertidíssima sàtira sobre l'ecologia. Una idea original, creació i direcció de Yllana, protagonitzada per Fidel Fernández, Luis Cao, Juanfran Dorado i Jony Elías.

Arribarà a Rambleta 'Primital Prime', el nou espectacle de Primital Brothers, que formen Adri Soto, Manu Pilas, Pedro Herrero i Íñigo García. Un còctel absurd de música, humor, fantaciència i 'ascopena'. La màgia de l'impredictible enfront de la dictadura dels algoritmes.

PROGRAMACIÓ INFANTIL I FAMILIAR

La programació infantil i familiar també estarà present amb arts escèniques, música i màgia per als més xicotets, comptarem amb 'Los tres cerditos', de Dubbi Kids, els millors espectacles de 'Rock en Familia', 'Abbey Road' i Jandro. A més, el centre oferirà funcions escolars amb 'Trolly y el jardín de las emociones'.

L'humor comptarà amb els i les referents de la comèdia més actual: el xou de Lucía Lijtmaer i Isa Calderón 'Deforme Semanal'; Ignatius Farray; Eva Soriano; Venga Monjas i Miguel Noguera; Juan Carlos Ortega, Santi Rodríguez; Facu Díaz i Miguel Maldonado; Pablo Ibarburu; Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull; Miguel Llac; i el xou de comèdia presentat per Jessika Rojano i Sil de Castro amb La Maria Rosa al piano 'Calladitas estáis más guapas', entre uns altres.

Quant a la selecció musical, comptarà amb Nacho Vegas; Marta Soto; Second; Damien Jurado; José González; Agnes Obel; Joe Jackson; i Julien Baker, entre uns altres. A més, el centre acollirà el Festival Barnasants que comptarà amb Pablo Milanés, Maria del Mar Bonet i Brams.

Així mateix, tornen les jornades de pensament amb Futuro Imperfecto, coproduït per Rambleta i Jot Down. I, com no podia ser d'una altra manera, subratllen, el disseny està present en la programació del centre. Després de cinc edicions de 'València se ilustra', la proposta que dona a conéixer la nostra ciutat a través de la mirada dels il·lustradors, enguany també "es dissenyarà", produïda per Rambleta i comisariada per Cristina Chumillas, girarà entorn de la il·lustració gràfica aplicada al disseny de productes amb els quals reconéixer València.

Rambleta, com subseu de la capital mundial del disseny, acollirà el festival 'Paradise', una trobada que proposa conferències exprés i debat en obert sobre creativitat i disseny. Així mateix, acollirà el festival internacional de primeres figures del disseny 'World Design Experience', amb un format proper i reduït, i obert a professionals del tothom. Un punt de trobada internacional per a aprendre i inspirar-se, amb concerts, tallers, presentacions i classes magistrals.