Isabel Coixet anima a su madre a ir a 'First dates' y recibe una inesperada respuesta: "Me sacarían a un vejestorio"

Hay momentos en familia que valen oro. Y, si no, que se lo digan a Isabel Coixet, quien este jueves publicó un vídeo con su madre en Instagram donde ambas bromeaban mientras miraban la televisión.

La directora de películas como La librera o La vida secreta de las palabras compartió con sus seguidores el momento en el que invitaba a su progenitora, Victoria Castillo, a participar en el programa televisivo First dates.

Sin embargo, a Victoria no le pareció una buena idea, ya que cree que el espacio de citas de Mediaset no cumpliría con sus expectativas. "Al programa este no iría. Con 88 años me sacarían un vejestorio", avanzó.

"Y yo la verdad, lo que dijo aquella, menos mal que me casé con uno treinta años más joven porque ahora me lo podré montar. Las cosas a su tiempo, como tiene que ser", añadió la mujer, entre risas.

Victoria quiso recordar entonces a su marido, de quien no tardó en enamorarse, y comparó su historia con la que se cuenta en la película West Side Story: "Yo, cuando vi a tu padre, aluciné".

El vídeo, que supera las 47.000 reproducciones, causó sensación entre el público de Isabel Coixet. "Tu madre sí que sabe", "fabulosa", "está estupenda" o "cómo se nota por sus ojos y su sonrisa que la señora Victoria sabe mucho de amar y ser amada" son algunos de los comentarios cariñosos que recibieron madre e hija.