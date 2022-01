El significado oculto del anillo de compromiso de Megan Fox y Machine Gun Kelly

A veces son simplemente hermosos. O elegantes. O llamativos. A veces también todo lo contrario (pero eso no se les dice a los tan felices recién prometidos). En ocasiones son, sencillamente, sencillos, sin oropeles. Y casi nunca baratos. Los anillos de compromiso son un mundo en sí mismos y Machine Gun Kelly no ha dudado en estudiar cuál era la mejor idea para arrodillarse delante de su novia, Megan Fox, y hacerle la gran pregunta (y después beber la sangre el uno del otro una vez que la actriz dijo sí).

El rapero de 31 años ha querido dejar constancia en su Instagram, donde tiene cerca de nueve millones y medio de seguidores, de todo el proceso hasta llegar precisamente al momento de la publicación, que cosiste en un vídeo al detalle de Megan mirando cómo luce la espectacular alhaja en su dedo anular.

Lo primero que hay que saber es que el enamorado músico (cuyo verdadero nombre es Colson Baker) no quería que la alianza que llevase la intérprete de Jennifer's body fuese de ninguna forma similar a ninguna otra, por lo que apostó por diseñarla con un profesional siguiendo un modelo que cada vez es más común entre la jet set, luciéndolos Ariana Grande, Emily Ratajkowski o Solange Knowles.

Se trata de los anillos Toi et Moi ("Tú y yo", en francés), un diseño que ya está siendo elegido por multitud de celebrities y de sus seguidores y que se sirve de dos piedras preciosas diferentes para reflejar la anexión eterna de dos almas.

"Lo tradicional es dar un anillo, pero junto a Stephen Webster he diseñado uno que, en realidad, son dos: una esmeralda, que es la piedra de nacimiento de Megan, y un diamante, que es la mía, engarzados sobre dos bandas magnéticas de espinas que se unen como si fuesen dos mitades de una misma ánima y que dan forma al semioscuro corazón que representa nuestro amor", ha escrito el autor de canciones como Bad Things o my ex's best friend.

Machine Gun Kelly no ha cesado de recibir los comentarios y los likes de amistades y compañeros de la industria como Travis Barker (que hace poco también hincaba la rodilla delante de Kourtney Kardashian), Avril Lavigne, Yungblud o Corpse Husband.