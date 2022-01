Muere Adalia Rose, la 'youtuber' con el síndrome de progeria que acelera el envejecimiento, a los 15 años

Adalia Rose Williams, reconocida youtuber estadounidense con casi 3 millones de suscriptores, ha fallecido a los 15 años. La joven padecía progeria, extraño trastorno que acelera el envejecimiento de los niños.

Tal y como informó su familia en sus redes sociales, murió el pasado miércoles 12 de enero. "Fue liberada de este mundo. Llegó a él sin hacer ruido y se fue sin hacer ruido, pero su vida fue más que eso", escribieron en Instagram.

"Ella tocó a millones de personas y dejó una gran huella en todos los que la conocieron. Ya no tiene dolor y ahora está bailando con toda la música que le gusta", se despidieron. "Me gustaría que esto no fuera nuestra realidad, pero desafortunadamente lo es. Queremos dar las gracias a todos los que la han querido y apoyado".

"Gracias a todos los médicos y enfermeras que trabajaron durante años para mantenerla sana. La familia quiere ahora llorar esta gran pérdida en privado", concluyeron.

El también llamado síndrome de Hutchinson-Gilford fue el que inspiró la película El curioso caso de Benjamin Button, aunque, a diferencia del filme de Brad Pitt, el proceso no es reversible ni se van haciendo jóvenes.

Tal y como explica Mayo Clinic, "la esperanza de vida promedio de los niños que tienen progeria es de 13 años, aproximadamente. Algunos pueden morir más jóvenes y otros pueden vivir más, incluso hasta los 20 años". Y las causas finales de muerte en la mayoría de casos suelen ser "problemas cardíacos o accidentes cerebrovasculares".