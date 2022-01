La segunda edición de Secret Story ya se ha estrenado, y lo ha hecho con grandes novedades en su mecánica. Pero, la principal de todas es que son concursantes anónimos.

Telecinco retoma algo que abandonó a finales de 2017 cuando terminó GH Revolution, última temporada del Gran Hermano de anónimos. Por ello, vuelve a ofrecer a los espectadores la frescura de la vida en directo entre 16 personas desconocidas, con todo lo que ello conlleva.

Se desconoce si de este casting saldrá algún futuro rostro habitual de Mediaset, pero de momento lo que se ve a simple es que es un plantel de concursantes variado y variopinto, con perfiles muy diferentes.

1. Laila y Nissy

Ambas tienen 27 años, pues son hermanas mellizas, y trabajan de secretaria y camarera, respectivamente. Son medio alemanas y medio marroquíes, llevaban tres años sin verse por la distancia y la pandemia y, aunque fue Laila quien se presentó inicialmente al programa, finalmente concursarán juntas en pareja.

2. Carlos

También de 27 años, Carlos es de Madrid y se declara una persona no binaria. "No me considero ni hombre ni mujer, estoy ahí en medio. Comparto cosas de ambos géneros", explicó el concursante, que quiere dar visibilidad a su colectivo.

3. Carmen

A sus 26 años, esta cordobesa estudia Matemáticas en Badajoz y es una asidua a la creación de contenidos en redes sociales. La incontinencia verbal es una de sus características, al igual que su labia y su fobia a las lagartijas.

4. Adrián Tello

Nacido en Calatayud (Zaragoza), este joven de 26 años oposita para profesor de Educación Primaria, su vocación, ya que enseñar a los niños le apasiona. Y, aunque ha causado sensación entre los espectadores, se presentó como una persona que en el pasado tuvo una autoestima muy baja, y ha "trabajado mucho para poder recuperar" su autoestima y convertirse en la persona que es ahora.

5. Marta

Teniente de alcaldesa en Torrecilla de Alcañiz, un pueblo de 400 habitantes en Teruel. Esta joven de 27 años, además, es trabajadora social, y se describe como una persona "bastante guerrillera y muy feminista, en contra del patriarcado".

6. Elena

"La sevillana más internacional", como ella misma se describe, trabaja actualmente como consultora de ventas en Berlín. Tiene 26 años y se considera "luchadora, muy independiente, superaventurera y un poquito inestable".

7. Cora

"Impulsiva pero muy dulce" es Cora, una joven de 25 años de Barcelona que trabaja como esteticista y se describe como una "personaja". Su pasión es bailar twerking y asegura que suele "enganchar a la gente". De hecho, no entiende cuando no cae bien a alguien.

8. Rafa

Rafa es de Cuenca, aunque actualmente vive en Madrid, y tiene 28 años. Ha tenido muchos trabajos, desde frutero hasta creativo, pasando por hacer exportaciones de medicamentos tras falsificar su currículum. Estudió Química, aunque nunca ha ejercido, y actualmente es fontanero.

9. Brenda

Esta barrendera de 40 años lleva trabajando desde los 15 con mucho orgullo en este gremio "de hombres" en el que se ha abierto camino. Es una amante de lo esotérico y la astrología, no en vano, el Maestro Joao apareció en su vídeo de presentación.

10. Kenny

Cubano residente en Barcelona, Kenny tiene 30 años y es modelo y creador de contenido en las redes. El baile es una de sus pasiones, pero la mayor de todas es su familia, ya que quiere traer a su madre de su país para "darle todo lo que se merece".

11. Alberto

Este barista de 36 años es un amante del café, que también es su modo de vida, ya que es comercial de una empresa cafetera. Es "extrovertido, tontaco y payasete", pero lo que más destaca de él es u labia.

12. Virginia

Virginia tiene 27 años y es de Cádiz. Ha cambiado mucho de trabajo, pues, aunque estudió Periodismo, ha "estado dando tumbos de un sitio para otro". Es una "flower power de la vida" y se considera feminista y "muy disfrutona con la comida".

14. Alatzne

Alatzne es de Gipuzkoa y, con 44 años, es la mayor de la edición. Trabaja como técnico de emergencias sanitarias, por lo que la pandemia la ha marcado enormemente. Además, aunque se considera una persona "frágil en algunos aspectos", es "una mujer muy fuerte" que no se viene abajo ante la adversidad.

15. David Colchero

Aunque su nombre es David, le suelen llamar por su apellido, Colchero. Actualmente, este joven de 24 años trabaja en un desguace, pero se considera un buscavidas. Ha tenido parejas tanto femeninas como masculinas, por lo que está abierto a cualquier amor en la casa.

16. Héctor

Este canario de 42 años fue el último en presentarse, tras estar toda la noche sentado en la cocina con su máscara. Héctor trabaja como fotógrafo y su pasión es viajar, la cual lleva desarrollando desde los 17 años junto a su pareja.