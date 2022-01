"Em sent apartat pels bancs": un ciutadà de 78 anys arreplega 100.000 firmes perquè li atenguen presencialment

"Tinc quasi 80 anys i m'entristeix molt veure que els bancs s'han oblidat de les persones majors com jo", lamenta Carlos San Juan en la petició iniciada en 'Change.org/soymayornoidiota'. "Ara quasi tot és per internet i no tots ens entenem amb les màquines. No ens mereixem aquesta exclusió", reivindica.

A la seua iniciativa, difosa per la plataforma, aquest home explica: "No paren de tancar oficines, alguns caixers automàtics són complicats d'usar, uns altres s'avarien i ningú resol els teus dubtes, hi ha gestions que només es poden fer online... I en els pocs llocs on queda atenció presencial, els horaris són molt limitats, cal demanar cita prèvia per telèfon, però crides, ningú ho agafa i t'acaben redirigint a una aplicació que, de nou, no sabem manejar, o manant-te a una sucursal llunyana a la qual potser no tingues com arribar".

Per a l'impulsor de la campanya, açò no és ni just ni humà. "Abans obstaculitzes en la caixa i feies un pagament o qualsevol altra gestió, però cada vegada més, per a tràmits senzills, t'exigeixen usar tecnologies complexes que molts no sabem utilitzar", constata.

En la seua recollida de firmes, San Juan recorda que "moltes persones majors estan soles i no tenen ningú que els ajude", mentre moltes altres com ell volen seguir sent "el més independents possible" també a la seua edat. Insisteix així en la necessitat que "els bancs atenguen a les persones majors sense traves tecnològiques i amb més paciència i humanitat, i que mantinguen oficines obertes on puga atendre't una persona; que no tot siga per internet".

Carlos, que s'autodenomina valencià d'adopció perquè porta més de 60 anys residint a València, assenyala que encara que per a una persona jove un tràmit digital segurament no supose cap esforç, per a molts majors traure diners o fer una transferència es torna "impossible" si és per una aplicació mòbil.

"HUMILIAT"

Reconeix que ha arribat a sentir-se "humiliat" en demanar ajuda en un banc i que li parlaren "com si fóra idiota" per no saber completar una operació, així com que ha vist eixe mal tracte dirigit a altres persones. "Fa molt mal sentir-se així -subratlla-. Les persones majors existim, som moltes i volem que ens tracten amb dignitat. Només estem demanant que s'habiliten seccions a les sucursals en les quals deixen d'excloure'ns."

Carlos es considera afortunat, doncs als seus 78 anys i mig pot prendre decisions sobre les seues pensions, els seus estalvis i el que vol fer amb ells, però adverteix que "amb tanta complexitat" sent que li estan incapacitant.

"Hem de lluitar pels nostres drets, pacíficament però sense descans", exclama, i recalca: "En la primera meitat de l'any passat, els cinc bancs espanyols de l'IBEX 35 van guanyar més de 10.000 milions d'euros, per la qual cosa fer les sucursals més accessibles no pareix una inversió impossible de plantejar. Aquesta petició és 100% factible i en una població envellida com la nostra, serem molts els clients que ens podrem beneficiar".