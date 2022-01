Cvirus.- La Universitat d'Alacant garanteix que el campus és un "espai segur" per a realitzar exàmens presencials

Per a garantir-ho, a més de les mesures de prevenció establides per les autoritats sanitàries, la institució acadèmica ha explicat, en un comunicat, que ha establit altres mesures complementàries per a extremar les precaucions, tals com els auxiliars covid.

A més, garantirà la renovació d'aire tant mitjançant ventilació natural així com mitjançant els sistemes mecànics de ventilació que disposen les aules. Igualment, davant la possible aparició d'incidències per covid-19, ha previst un detallat protocol d'actuació per a la resolució de les mateixes del que es va informar a la comunitat universitària divendres passat, dia 7 de gener.

Per açò, indica que en cas que un estudiant haja rebut diagnòstic positiu per covid-19, haurà de guardar l'aïllament "que durarà almenys 7 dies des de l'inici dels símptomes, sempre que estiga almenys 3 dies sense símptomes".

A més, fins als 10 dies posteriors a l'inici de símptomes o data de diagnòstic "ha d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials, utilitzant de forma constant la mascareta", segons estableix la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Finalment, la institució acadèmica recorda que, tal com han establit les autoritats sanitàries, "el tindre contacte estret amb un positiu no és causa d'aïllament, ni requereix guardar quarantena, excepte si no es té la pauta completa de vacunació o s'està en situació immunodeprimida". Per tant, no s'acceptaran sol·licituds d'examen d'incidències en casos de contactes estrets amb positius.

D'altra banda, si qui dona positiu és el professor o professora, el departament arbitrarà les mesures necessàries perquè l'examen tinga lloc en la mateixa data i hora prevista al calendari, encarregant-se altres docents de la seua vigilància. "Si no fóra possible, es comunicarà a l'alumnat la necessitat de canviar la data de l'examen, buscant un dia alternatiu que no coincidisca amb altres exàmens", assegura la UA.