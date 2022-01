Page vuelve a la carga contra Garzón por las macrogranjas: "Este país discute mucho por el tamaño de las cosas"

"No puede decir fuera de España que un producto español es de discutible calidad. Punto, no se puede", ha querido zanjar esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la cruzada personal que ha emprendido contra Alberto Garzón a raíz de las polémicas declaraciones sobre las macrogranjas que hizo éste último al periódico The Guardian. Pero la sensación es que hay crisis para rato y la discusión sobre la 'calidad de la carne' se ha vuelto una auténtica carnicería política. Prueba de ello son las palabras que ha dedicado este jueves Page al respecto del "tamaño" de la ganadería y la "demagogia barata" que vierten algunos sobre el sector ganadero.

En una comparecencia plagada de referencias- directas e indirectas- al titular de Consumo, Page ha querido puntualizar que "en este país se discute mucho por el tamaño de las cosas, que si el tamaño importa, pero da igual el tamaño, lo que importa es que no hable de mala calidad de un producto español, al menos sin haberlo probado". A lo que ha añadido un ejemplo: “Es como discutir si la calidad de un pez que se pesca con una caña o la que se pesca en redes es mejor o peor”.

Entonces, ¿por qué este jueves Castilla-La Mancha ha aprobado una moratoria a la instalación de grandes granjas de ganado porcino en la región? Para Page, líder del partido socialista que ha logrado sacar adelante -por mayoría- la suspensión de la actividad hasta 2025, no se trata de "una prohibición", sino de una "pausa procesal", aunque la realidad es que la moratoria establece, precisamente, la prohibición de nuevos proyectos de explotaciones de porcino que superen las 2.000 cabezas, y no permite a su vez que se tramiten ampliaciones de las explotaciones ya existentes que supongan superar esa cifra.

Después de satisfacer los años de lucha vecinal de numerosas provincias por acabar con la instalación de estas explotaciones, Page ha alegado que esta iniciativa es "una forma de abordar con cabeza los problemas que hay", a diferencia de los que prefieren hacerlo "desde la demagogia y el populismo más barato o desde el fanatismo más absoluto", ha seguido con los reproches.

"Lo que decimos es que están pasando demasiadas cosas en la normativa europea, en la normativa ambiental y en la sensibilidad social como para que hagamos una pequeña pausa procesal y lleguemos a consensos" ha aclarado, teniendo quizás en mente las movilizaciones y acciones jurídicas anunciadas contra su Gobierno por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) o Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), entre otros.

A ese respecto, si bien ha admitido que "están cambiando los procedimientos europeos" y que "hay denuncias de Europa a España por la gestión de los residuos", también ha insistido en su voluntad porque los cambios que genere la legislación al respecto del sector ganadero sean fruto del "consenso".

Finalmente, en algo que difícilmente podría traducirse en un intento de hacer las paces, Page le ha pedido a Garzón "que no se invente que es un bulo, una campaña o un lobby". "No pasada nada, Todos metemos la pata, yo más que el señor Garzón, pero hay que sacarla rápida, porque cuando tenemos responsabilidades institucionales tenemos que defender nuestros productos, nuestros trabajadores y nuestras empresas", ha concluido para invitar después al ministro a la región. "Que se venga" y que vea "las empresas inmesas de aquí que son envidiadas en el mundo entero para decirle a sus miles de trabajadores, que no lobbistas, que su trabajo es de peor calidad o que su producto es de peor calidad”, ha insistido al ministro por segunda vez en la última semana.