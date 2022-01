La UV llança la seua nova oferta formativa per a l'ocupació en emprenedoria, competències transversals i xarxes

Es tracta d'una oferta dissenyada en el marc de les activitats organitzades pel Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, que lidera la professora Adela Valero, per a l'impuls i la millora de l'empleabilitat de l'estudiantat i les persones titulades per la UV.

Des del servici d'ocupació de la Universitat, inscrit dins de la Fundació General UV, ha sigut concebut aquest programa que té com a principals objectius potenciar, fomentar i agilitzar la inserció professional universitària, així com aportar les ferramentes i els coneixements que requereix l'engegada d'un projecte empresarial propi mitjançant la formació en emprenedoria i la realització de plans d'empresa.

En definitiva, la nova oferta, que recupera cursos ja consolidats així com de recent creació, pretén, d'una banda, millorar la carrera professional d'egressats i egressades, i per un altre, completar la seua formació i la de l'estudiantado actual mitjançant l'adquisició de competències bàsiques que afavorisquen una inserció laboral exitosa.

Entre els 20 cursos, es mantindran els més recents: 'Competències digitals essencials per a l'empleabilitat' que ajudarà l'alumnat a optimitzar l'ús de ferramentes i aplicacions digitals per a ser més eficaç en el desenvolupament de l'activitat professional; 'Competències interculturals per a la inserció laboral: estratègies per a l'adaptació'; 'Marca personal i cerca d'ocupació a través de les xarxes socials'; 'Educació financera per a l'ocupació i l'emprenedoria d'universitaris'; i 'Disseny, desenvolupament i presentació del pla d'empresa'.

Altres cursos ja consolidats i que repeteixen edició són 'Estratègies per a la inserció laboral: anàlisi curricular i procés de selecció', 'Ferramentes per a la cerca d'ocupació' i 'Competències professionals per a complir eficaçment en el lloc de treball'. Es tracta de cursos orientats a millorar les habilitats i les possibilitats d'inserció laboral mitjançant la realització d'un bon curriculum vitae i la preparació de processos de selecció.

Amb més de 20 edicions, també es tornen a llançar les formacions 'Habilitats de comunicació i presa de decisions', 'L'èxit d'emprendre' o 'Aprèn a emprendre'.

Tots els cursos estan reconeguts amb crèdits ECTS i el certificat es podrà obtindre en aconseguir els requisits que estiguen previstos per a cadascun dels cursos. El període de matrícula ja s'ha iniciat i es mantindrà obert fins al començament de cada curs.