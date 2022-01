Cvirus.- La Comunitat torna a superar rècords de contagis en registrar 19.278 casos en 24 hores

D'aquesta manera, la sisena onada no para d'encadenar màxims de casos de tota la pandèmia des que va acomiadar l'any el dia de nit de Cap d'Any amb 11.822 contagis. En concret, aquest dijous s'han notificat 19.278 contagis amb el que la xifra total de positius se situa en 794.586 persones.

Els nous casos per províncies són 3.460 a Castelló (93.141 en total), 7.474 a Alacant (288.517) i 8.344 a València (412.926) i la xifra total de casos sense assignar es manté en 2.

Els nou decessos corresponen a cinc dones, d'entre 53 i 91 anys, i quatre homes, d'entre 74 i 84 anys. El total de morts des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.270: 936 a la província de Castelló, 3.176 a la d'Alacant i 4.158 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.495 persones ingressades, 196 d'elles en UCI: 216 a la província de Castelló, 22 en UCI; 538 a la província d'Alacant, 68 d'elles en UCI; i 741 a la província de València, 106 en UCI.

D'altra banda, s'han registrat 14.917 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 657.831 persones.

Per províncies, 73.454 altes són a Castelló, 235.078 a Alacant i 349.243 a València i el total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 139.926 casos actius, la qual cosa suposa un 17,36% del total de positius.