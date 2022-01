Tacones para todos: Louboutin lanza su primera colección sin género

Louboutin lanza Our Angels, su nueva colección de calzado que no va a pasar desapercibida, en la que celebra la autoaceptación y el estilo propio más alla de las reglas de vestimenta según el género.

Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte -nunca mejor dicho- y buscan romper con lo establecido en el mundo de la moda, primando la individualidad frente a las normas. Cada vez más son las marcas que se hacen eco de esta tendencia lanzando colecciones genderless y Louboutin se ha convertido en una de ellas, democratizando los tacones y haciéndolos accesibles para todos los géneros.

"Lo que me gusta de los ángeles es que no tienen género, pero siguen siendo muy sensuales. Se relaciona con tanta gente que me gusta y admiro, humana pero celestial, haciéndome soñar. Parecía muy natural dedicar una colección a lo que he nombrado Our Angels", asegura Christian Louboutin.

Bota con cordones de la colección 'Our Angels'. CHRISTIAN LOUBOUTIN

Con esta colección, el diseñador rinde homenaje al estilo andrógino de las estrellas del glam rock como David Bowie. Durante una entrevista en 2020 Louboutin reflexionó sobre el movimiento de moda sin género dejando su opinión sobre el tema: "Vimos este gran momento donde los zapatos no tienen género. Tenemos hombres que usan tacones, por lo que tenemos que ir hasta el final con el tamaño. [La fluidez de género] no es una tendencia. Es una evolución psicológica profunda".

Utilizando el cuero, el estampado de leopardo el terciopelo o el satén, la colección busca honrar a aquellas personas que se atreven a expresarse como son a través del calzado con delicados guiños a la alta costura hecha tacones, ricos brocados y bordados refinados.

Bota de caña alta con detalles de pedrería. CHRISTIAN LOUBOUTIN

Our Angels posee la gama de tamaños más amplia de la firma francesa hasta el momento, desde un 36 hasta un 46 europeo. La colección también incluye dos bolsos Kypipouch: uno de raso amarillo bordado y el otro de terciopelo negro con cristales.

Pensada para salir a finales de este mes en tiendas seleccionadas de Louboutin, la colección ha recibido una gran aceptación por el público, que ha alabado su decisión de abolir las barreras sociales del género.