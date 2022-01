M-Clan encapçala el MontgoRock Xàbia Festival 2022

El preu dels abonaments es mantindrà en 39 euros durant uns dies més, mentre aquest divendres eixiran a la venda els de la 'PALCO ROCK' que, a més d'una privilegiada visibilitat dels concerts, compta amb barres i banys propis per a major comoditat, avança l'organització.

De nou, el festival recupera la data del mes de maig, per la qual cosa es podrà gaudir de Xàbia també com a destinació turística en eixa època de l'any, tant pel bon clima com per l'oferta gastronòmica i d'allotjaments.