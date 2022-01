AMP.- Luna Ki i Xeinn obriran les semifinals del Benidorm Fest

En la primera semifinal, que se celebrarà el dimecres 26 a les 22.40 hores en La 1, actuaran Luna Ki; Varry Brava amb "Raffaella"; Azúcar Moreno amb "Postureo"; Blanca Paloma amb "Secreto de Agua"; Unique amb "Mejores"; Tanxugueiras amb "Terra" i Chanel amb "SloMo".

En la segona semifinal, el dijous 27 a la mateixa hora, participaran Xeinn amb "Eco"; Marta Sango amb "Sigues en mi mente"; Javiera Mena amb "Culpa"; Gonzalo Hermida amb "Quién lo diría"; Rigoberta Bandini amb "Ay mamà"; Rayden amb "Calle de la llorería" i Sara Deop amb "Make You Say".

El Benidorm Fest se celebrarà el 26, 27 i 29 de gener en el Palau l'Illa de la ciutat alacantina i comptarà amb un doble escenari amb forma hexagonal.

Inés Hernand, Máxim Huerta i Alaska presentaran aquestes tres gales en les quals els 14 aspirants a representar a Espanya en Eurovisió intentaran obtindre el bitllet a Torí 2022. Benidorm Fest 2022 estarà compost per tres gales, dos semifinals de 70 minuts de durada i una gran final de 90. Les tres podran seguir-se en el prime time de La 1 des del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

Un decorat de més de 3.000 m2 dividit en dos escenaris hexagonals de 450 i 300 m2 servirà per a albergar les posades en escena de les 14 propostes i d'artistes convidats, inclosos noms internacionals.

En la part tècnica, hi haurà unitat mòbil HD, 14 càmeres, pantalles mòbils d'alta gamma, llum espectacular, so d'última generació, unitat mòbil auxiliar, unitat de gravació i dos unitats d'enllaç, entre uns altres. Aquest són alguns dels nombres d'un gran desplegament que comptarà amb un equip tècnic de més de 200 professionals.

UNA SETMANA A BENIDORM

RTVE acullirà el Benidorm Fest 2022 durant tota la setmana, amb activitats i trobades paral·leles que ajuden a difondre entre el públic la celebració de la selecció del candidat espanyol per a la pròxima edició del festival d'Eurovisió i ajude a potenciar el talent musical del nostre país. Serà del 24 al 30 de gener, una setmana dedicada al Benidorm Fest durant la qual la ciutat alacantina es convertirà en el cor europeu d'Eurovisió.

Començarà el dilluns dia 24, amb una roda de premsa a les 11:30 hores, que donarà la benvinguda oficial dels mitjans de comunicació a Benidorm. Eixe mateix dia, a les 13:15 hores, autoritats i mitjans gràfics realitzaran una visita al Palau D'Illa que acollirà el Benidorm Fest.

L'endemà, a les 11:30, programa en directe des del Bus de la Gran Consulta, pel qual passaran moltes cares conegudes, els participants en el festival, autoritats i personalitats rellevants de la Comunitat Valenciana, i que acollirà també un col·loqui amb periodistes especialitzats en Eurovisió. I, a les 15:30, assajos generals.

El dimecres 26, primer dia clau. A les 22:40, primera semifinal i, després d'ella, roda de premsa per a comentar amb la premsa acreditada el succeït en eixa primera nit. El dijous 27, segona cita important, a la mateixa hora. Després d'ella, ja es coneixeran els noms dels huit finalistes. Tots els detalls es comentaran en roda de premsa posterior.

El divendres 28, vespra de la final, començarà amb una roda de premsa dels finalistes a les 11:30 hores; i a les 15:00, tindrà lloc l'assaig general de l'esperada gala final. I el dissabte 29, gran gala a les 22:10 i roda de premsa posterior amb el guanyador/a guanyadors/as del Benidorm Fest. Tancarà la setmana el diumenge una roda de premsa i sessió de fotos amb el pròxim representant espanyol en el Festival d'Eurovisió 2022.

ENTRADES

RTVE vol que assistisquen al Palau l'Illa "el màxim nombre de persones possible perquè gaudisquen, en directe, de la primera edició del Benidorm Fest". Per a açò, està en contacte permanent amb les autoritats sanitàries per a conéixer l'aforament idoni i els procediments sanitaris òptims per al bon desenvolupament de les gales.

La directora de Comunicació de RTVE, María Eizaguirre, i la cap de delegació, Eva Mora, han explicat que encara no es pot saber l'aforament definitiu. "La setmana que vé ho establirem. No podem anteposar les ganes pel festival a les mesures de seguretat i la situació sanitària".

La gestió de les entrades destinades al públic pertany a l'empresa Bumerang, i a través d'entradas.com el públic les podrà adquirir de manera gratuïta. Es reservaran altres entrades per a repartir entre RTVE, Generalitat valenciana i l'Ajuntament de Benidorm.

"Tenim molt interés en què els eurofans puguen participar d'aquesta festa i que arribe de la manera més justa possible. Hem decidit que les entrades seran sempre gratuïtes", han subratllat María Eizaguirre i Eva Mora.

"No serà obligatori assistir a les dos semifinals i a la final per a poder acudir al Benidorm Fest. Una vegada que les persones hagen rebut la invitació, en entradas.com es descarregara físicament el codi o entrada. I hi haurà un sistema de control d'accés", han afegit.

També han explicat que els requisits per a accedir al recinte seran els que es posen en qualsevol espectacle d'eixes característiques i han subratllat les prioritats: "Que l'espectacle funcione i protegir als artistes i a l'equip que treballarà allí".Passat el Benidorm Fest, RTVE publicarà amb la discogràfica Warner un disc oficial d'aquesta primera edició.

VOTACIÓ

El guanyador/a del Benidorm Fest 2022 serà triat per un sistema de votació les bases del qual estan davant notari: 50% jurat professional (3 noms nacionals i 2 noms internacionals, format per caps de delegació, periodistes, artistes, músics i/o altres professionals); i 50% públic (50% televot -telèfon i sms; i 50% compost per un jurat demoscópico, una mostra de la població espanyola seleccionada mitjançant regles estadístiques i demoscópicas. L'empresa Ipsos ha sigut la triada per a gestionar i donar a conéixer les dades del jurat demoscópico.

El jurat estarà compost per 350 persones que votaran en les tres gales, encara que s'han seleccionat 430 per a suplir qualsevol baixa. Són persones de totes les comunitats autònomes d'Espanya, en orde proporcional de nombre d'habitants. Hi ha quotes per gènere i edat, homes i dones de més de 18 anys.

Aquestes persones, les 430, s'han captat mitjançant fulls de ruta, amb enquestadors situats en diferents zones geogràfiques. Cada enquestador buscava persones amb les característiques abans esmentades i els feia un qüestionari amb un filtre relatiu a "si els agrada o no la música espanyola". Només passaven el filtre aquells que sí els agradava. Una altra pregunta, que no constituia filtre, és si havien seguit algúna vegada el Festival d'Eurovisió.

Als seleccionats se'ls convida a participar, mitjançant una aplicació, en quatre moments concrets. El primer és una simulació, en la qual la mecànica és igual a la qual viuran en les tres gales, en la qual escoltaran cançons que votaran posteriorment. Es fa per a comprovar que tot funciona correctament i que els triats entenen i dominen la mecànica del vot.

Els triats firmen una clausula de confidencialitat i se'ls entrega un codi QR per a poder descarregar i utilitzar, una vegada descarregada, l'aplicació dissenyada per a aquestes gales del Benidorm Fest. En l'aplicació, els 350 triats, tenen les fotos dels artistes participants per a poder clicar de forma fàcil i inequívoca en les seues cançons preferides, ordenant-les al seu gust. Poden votar al llarg de tota la gala i canviar, fins al final d'aquest, l'ordre de preferència.