Les comandes de menjar vegà a domicili creixen en 2021 a València més d'un terç, segons un informe

Així es desprèn d'una enquesta duta a terme per Just Eat al costat d'IPSOS Digital amb motiu de 'Veganuary', que busca aportar dades sobre els espanyols a l'hora de seguir una dieta d'origen vegetal. Aquesta tendència ascendent va en la línia del recent estudi publicat per Just Eat, el Gastrómetro 2021.

Entre els plats vegans més demanats en la plataforma figuren propostes com el wrap amb guacamole i formatge vegà, les samoses i l'hamburguesa com els plats destacats.

En territori valencià, la companyia proposa una selecció de cinc restaurants valencians recomanats per a demanar plats vegans durant aquest mes de gener: Burgers i Burritos Veganos by Yecla 33; The Vurger; Veganum; The Began i Jardín Urbano.

D'acord a l'enquesta, un 12% dels espanyols afirma que, a l'hora de demanar menjar a domicili, sempre tenen en compte la disponibilitat de menjar vegà/vegetarià en l'elecció del restaurant, mentre que un 42% que ho té en compte a vegades i un 46% que no ho té en compte mai.

A l'hora de demanar menjar a domicili, els espanyols troben a faltar alternatives veganas per a plats casolans (49%). A quasi un terç (39%) li agradaria veure més opcions lliures de productes animals en el menjar ràpid; una quarta part voldria veure aquestes alternatives en la cuina internacional i un 22% esperaria més substituts vegans als postres i dolces.

A més, un de cada deu espanyols busca més opcions veganes d'alta cuina. Durant el passat 2021, un 14% dels espanyols va demanar menjar vegetarià a domicili mentre que un 30% va considerar fer-ho però no ho va dur a terme finalment.