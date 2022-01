La Diputació de Castelló destinarà 7 milions d'euros a Cultura en 2022

El pressupost de Cultura de la Diputació de Castelló per a 2022 ascendeix a 7 milions d'euros, xifra que representa un increment del 22,8 per cent i d'1,3 milions d'euros respecte a 2021. Així s'arreplega en els comptes públics de #MésImpulsCastelló elaborades per la institució provincial per al present exercici, en les quals s'ha pressupostat un total de 177,8 milions d'euros.

És una informació oferida pel president de la Diputació, José Martí, en una compareixença al costat de la diputada responsable de l'àrea, Ruth Sanz, a la qual ha reconegut "l'encomiable treball que desenvolupa per a posar en valor les manifestacions culturals d'aquesta província".

En aquest sentit, Martí ha qualificat de "gran encert" la decisió de la diputada Sanz de tornar a programar el Circuit Cultural de la Diputació, que compta amb una dotació econòmica de 400.000 euros. És una una iniciativa que va veure la llum en 2021 i va permetre programar 190 actuacions d'artistes de la província en els 130 municipis que van decidir adherir-se al programa.

El president ha assenyalat que l'actual equip de govern de la Diputació ha vingut per a canviar les coses i portar la cultura a tots els racons de la província, i "molt especialment als xicotets pobles d'interior". Segons ha explicat, quan es parla d'afrontar el repte demogràfic i de generar activitat econòmica en les poblacions d'àmbit rural es fa en sentit ampli, "tenint molt present també la importància de la cultura". Per aquesta raó, la diputada Ruth Sanz espera que en l'edició de 2022 se sumen al Circuit Cultural els 135 municipis de la província.

SOCIETATS MUSICALS

També s'ha referit a les bandes de música, "un dels pilars fonamentals de la cultura d'aquesta província", que podran acollir-se a les dos línies d'ajudes de 300.000 euros per a les escoles de música i l'adquisició d'instruments musicals. A més, si la pandèmia experimenta una evolució positiva, es tornarà a celebrar el Certamen Provincial de Bandes, dotat amb 90.000 euros, i les 'trobades comarcals', per a les quals s'han consignat 51.000 euros.

La diputada igualment ha destacat la inversió de 135.000 euros per a l'adquisió i equipament d'un segon Bibliobús, que permetrà duplicar les rutes actuals per a arribar a més municipis. L'objectiu és que "tothom tinga accés a la lectura, viva en el lloc que visca de la província".

Sanz també ha citat altres partides com les 124.000 euros en ajudes a gaiates i falles per a fer front el cost de les bandes de música i altres despeses d'aquests col·lectius festers. A més, ha esmentat una línia específica de 23.250 euros per al Carnestoltes de Vinaròs.

FESTIVALS

La titular de Cultura ha recordat que la província de Castelló és terra de festivals, raó per la qual des d'aquest àrea s'organitzen i programen esdeveniments com el Festival de Teatre Clàssic al Castell de Peníscola, que en 2022 celebrarà el seu primers 25 anys i compta amb una dotació pressupostària de 170.000 euros. A més, compleix 10 anys Cortometrando, el festival de curts de la Diputació, el pressupost del qual és de 24.000 euros.

A nivell museístic, la Diputació de Castelló seguirà donant el seu suport amb 90.000 euros al Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cermi de Vilafamés (MACVAC). A més, en breu començaran les obres de la Casa Abadia d'aquest poble, que serviran per a l'ampliació del MACVAC, el pressupost del qual és de 169.000 euros.

D'altra banda, els pressupostos de 2022 contemplen una partida de 40.000 euros perquè la Diputació incremente el seu patrimoni cultural mitjançant l'obertura d'una convocatòria pública d'artistes provincials. La diputada també ha fet referència a les partides de 85.000 euros i 50.000 euros per a excavacions arqueològiques i restauració.

Quant als castells propietat de la Diputació, al de Peníscola en 2022 es realitzarà una inversió de prop de 500.000 euros per a afrontar l'última part del seu Pla Director. A més, es destinaran 140.000 euros al Castell de Xivert per a redactar el seu Pla Director i realitzar una actuació, mentre que al Castell de Pulpis s'escometrà una actuació pressupostada en 81.000 euros.

Sanz s'ha referit finalment a la conservació del patrimoni cultural de la província, tasca en la qual participa la Diputació, malgrat no ser de la seua propietat. En aquest apartat, ha destacat els 893.457 euros que es destinaran a la recuperació de Sant Joan de Penyagolosa, els 120.000 euros concedits al Bisbat de Tortosa per a la recuperació de les pintures fingides de la Parròquia de l'Asunción de Vinaròs, la teulada de la Parròquia de Santa María de Peníscola i la Parròquia Purificación de María de la Salzadella.

Respecte al Bisbat de Sogorb-Castelló, la Diputació invertirà 100.000 euros en la restauració de la cúpula de l'església de l'Asunción de Vall d'Uixó. Finalment, es destinaran 100.000 euros a l'Ajuntament de Betxí per als treballs de de rehabilitació del Castell-Palau de Betxí.