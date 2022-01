Dani Mateo, desesperado porque vuelve a dar positivo en Covid... y no ha quitado el árbol de Navidad

El presentador Dani Mateo anunciaba hace unos días que había dado positivo en Covid-19 y que estaba pasando esa enfermedad "como un catarro", aunque lo peor está siendo "el encierro".

Sin embargo, a pesar del tiempo libre, el presentador no ha encontrado tiempo para cosas mundanas como quitar el árbol de Navidad. Y es que este mismo jueves el presentador de Zapeando ha subido una imagen en la que posa junto a un test de antígenos que ha dado de nuevo positivo, días después de la primera señal de contagio.

Tras él, en la imagen, aparece el árbol decorado y Dani Mateo escribe: "En esta foto hay DOS cosas que ya no deberían estar aquí", en referencia al adorno y al coronavirus.

"Lo peor está siendo el encierro. Por lo demás, imagino que gracias a las benditas vacunas, esto está siendo como un catarro, pero sin el como", decía el presentador hace un par de días, después de recibir numerosas muestras y mensajes de cariño de sus fans y compañeros de profesión.

Mientras él no puede hacerlo, Lorena Castell, se ha puesto al frente de Zapeando, un programa de humor de La Sexta que Dani Mateo sigue desde su encierro.

"Me parece muy cruel hablar de Chotu Dipu sin mí. Shame on you (debería daros vergüenza) Zapeando", escribía el catalán cuando en Zapeando hablaron de uno de sus personajes favoritos en su ausencia.