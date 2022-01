La Generalitat adquireix l'edifici de Correus de València per a donar-li un ús públic

A més, el govern valencià i l'entitat ha firmat un conveni de col·laboració per a acostar l'administració i els servicis a les zones en risc de despoblació de la Comunitat Valenciana. S'instal·laran 141 caixers vinculats a Correus, com a mesura de lluita contra la despoblació i l'exclusió financera.

El president de Correus, Juan Manuel Serrano i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han firmat un protocol general de col·laboració entre l'empresa pública i l'Executiu regional per a desenvolupar activitats conjuntes que contribuïsquen a acostar l'administració autonòmica a la ciutadania, així com per a crear oportunitats d'ocupació i millorar la qualitat de vida de les persones en el medi rural de la Comunitat Valenciana.

Segons ha indicat la Generalitat, es tracta d'"aprofitar la capacitat tecnològica, logística i de distribució de Correus i posar-la al servici de tots els ciutadans independentment del lloc on visquen".

Les dues parts col·laboraran en l'impuls i desenvolupament d'actuacions orientades a garantir a la població rural el màxim nivell d'accés possible als servicis públics bàsics, contribuir a la creació i manteniment de l'ocupació al món rural aprofitant la capacitat tecnològica, logística i de distribució de Correus al servici de l'economia local, i promoure l'acostament de l'administració autonòmica a la ciutadania en condicions d'igualtat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Correus i la Generalitat Valenciana es coordinaran per al desenvolupament dels projectes que contribuïsquen a eixes finalitats, que es concretaran a través de la formalització de futurs convenis, acords o contractes específics.

UNA XARXA PROPERA A TOTA LA CIUTADANIA

La xarxa d'oficines de Correus assegura l'accés universal als servicis postals, al mateix temps que contribueix, amb la seua capil·laritat, a la cohesió territorial i al desenvolupament econòmic de ciutadans i empreses, tant en àmbits urbans com a rurals. En concret, Correus compta amb 231 oficines i 360 servicis rurals a la Comunitat Valenciana, que garanteixen l'accés dels valencians i valencianes a la seua àmplia gamma de servicis en tot el territori autonòmic.

Entre ells, la xarxa d'oficines comercialitza el servici Correos Cash, per a facilitar la realització d'operacions bancàries bàsiques en entorns sense sucursals financeres properes. A més, a través de Correos Market, la plataforma de comerç electrònic de les empreses espanyoles, ofereix noves oportunitats de negoci al món rural. Actualment, més de 200 venedors de la Comunitat Valenciana estan ja comercialitzant els seus productes a través del marketplace de Correus, que s'encarrega de fer-los arribar a qualsevol comprador d'Espanya i Portugal.

Quant als servicis per a les Administracions Públiques, totes les oficines de Correus estan connectades a ORVE, l'Oficina de Registre Virtual d'Entitats, la qual cosa els permet enviar documents digitalitzats als registres de les entitats adherides, convertint-se en el nexe d'unió entre la ciutadania i l'administració.

POTENCIAL

És un exemple del potencial que ofereix la xarxa d'oficines de Correus per a la realització de tràmits administratius, pagament de tributs autonòmics o locals, així com per a l'admissió i remissió de documentació a la Generalitat Valenciana.

L'última iniciativa de Correus per a acostar encara més els seus servicis a tots els ciutadans ha sigut dotar als carters i carteres amb nous dispositius portàtils(PDAs) amb característiques tècniques millorades, que permeten oferir a domicili servicis que fins ara només estaven disponibles en les oficines.

En concret, a la Comunitat Valenciana s'han entregat 2.042 noves PDAs de manera que les persones interessades, aprofitant la visita del carter, podran comprar sobres i embalatges, pagar rebuts i tributs, demanar distintius de la DGT, accedir a la venda de bitllets de tren, servicis de llum, gas, telefonia, assegurances, entre uns altres.

Amb la firma d'aquest protocol, Correus expressa la seua voluntat de col·laborar amb la Generalitat per a impulsar el desenvolupament i progrés de tota la ciutadania, i la defensa del món rural, facilitant un accés en igualtat de condicions a tots els seus servicis.