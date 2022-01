Cvirus.- Les farmàcies valencianes apunten que l'engegada del programa de test antígens serà "imminent"

D'altra banda, el col·legi oficial de farmacèutics de València s'adhereix a la valoració realitzada pel Consell General de Col·legis de Farmacèutics sobre el preu màxim de venda de 2,94 euros fixat pel Govern dels test d'antígens d'autodiagnòstic de la COVID-19 a partir d'aquest dissabte.

En eixe sentit, el Consell General de Col·legis Farmacèutics i la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (FEDIFAR), en un comunicat, ha assenyalat que aquesta mesura "suposarà que la majoria de les farmàcies tindran en aquest moment que dispensar aquests productes sanitaris per sota del seu preu de cost".

No obstant açò, han apuntat que encara que "el preu fixat comportarà el fet que la majoria de les farmàcies dispense en aquest moment els test per sota del preu d'adquisició, els farmacèutics sempre hem posat per davant la salut dels nostres pacients" i per açò "assumim el preu fixat per responsabilitat i per la vocació sanitària i de servici que ens ha guiat sempre".

Per un altre part, des de Micof, sobre com pot repercutir aquest preu màxim a la prestació del protocol, ja que van anunciar la seua intenció de revertir en el preu el cost afegit que els supose la seua dispensació, han apuntat que estan a l'espera de reunir-se amb l'Administració Sanitària per a acabar d'acordar els temes pendents que encara queden per delimitar. Sobre aquest tema, han apuntat que encara no hi ha data però esperen que siga ràpid.