Los pedidos de comida vegana a domicilio crecen en 2021 en Valencia más de un tercio, según un informe

Así se desprende de una encuesta llevada a cabo por Just Eat junto a IPSOS Digital con motivo de 'Veganuary', que busca aportar datos sobre los españoles a la hora de seguir una dieta de origen vegetal. Esta tendencia ascendente va en la línea del reciente estudio publicado por Just Eat, el Gastrómetro 2021.

Entre los platos veganos más pedidos en la plataforma figuran propuestas como el wrap con guacamole y queso vegano, las samosas y la hamburguesa como los platos estrella.

En territorio valenciano, la compañía propone una selección de cinco restaurantes valencianos recomendados para pedir platos veganos durante este mes de enero: Burgers y Burritos Veganos by Yecla 33; The Vurger; Veganum; The Began y Jardín Urbano.

De acuerdo a la encuesta, un 12% de los españoles afirma que, a la hora de pedir comida a domicilio, siempre tienen en cuenta la disponibilidad de comida vegana/vegetariana en la elección del restaurante, mientras que un 42% que lo tiene en cuenta a veces y un 46% que no lo tiene en cuenta nunca.

A la hora de pedir comida a domicilio, los españoles echan de menos alternativas veganas para platos caseros (49%). A casi un tercio (39%) le gustaría ver más opciones libres de productos animales en la comida rápida; una cuarta parte querría ver estas alternativas en la cocina internacional y un 22% esperaría más sustitutos veganos en los postres y dulces.

Además, uno de cada diez españoles busca más opciones veganas en torno a la alta cocina. Durante el pasado 2021, un 14% de los españoles pidió comida vegetariana a domicilio mientras que un 30% consideró hacerlo pero no lo llevó a cabo finalmente.